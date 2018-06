Calciomercato 2018: acquisti e cessioni di oggi 11 giugno. Il tabellone.

Sono giornate calde per il calciomercato 2018, non solo per le temperature ma anche per le tante trattative che continuano ad esserci. Tra diversi colpi di mercato, tira e molla e piccoli sogni realizzabili, le squadre si contendono i grandi nomi di questo mercato che, prima del Mondiale in Russia, potrebbe già chiudere diversi colpi in vista della prossima stagione.

Calciomercato 2018: le trattative dei Top club italiani

La Juventus chiama Mauro Icardi, la dirigenza bianconera è convinta e vuole portare il capitano dell’Inter a Torino, complice la possibile cessione di Higuain. Juve ancora indecisa tra Cancelo e Darmian, come rinforzo per la fascia. Occhi anche su Golovin, centrocampista russo molto talentuoso. Il Napoli invece ufficializzerà l’acquisto di Simone Verdi, per lui visite mediche già effettuate. La cessione di Jorginho è incerta, con il City che preme sul giocatore. Per la Roma sembra vicino Kluyvert.

Il futuro di Allison è ancora da decidere, sebbene il portiere giallorosso vorrebbe una certezza prima dell’inizio del Mondiale. Sfuma il nome di Fellaini per il Milan, che adesso si concentrerà su diversi giocatori per rinforzare la rosa. I rossoneri blindano Kessie, Cutrone e Bonaventura. Il via libera per Donnarumma. La Lazio ha ricevuto offerte per Felipe Anderson (dal West Ham) e per Milinkovic-Savic si aspetta un’offerta allettante (da parte della Juventus). Il serbo è gettonatissimo e partirebbe solamente con una cifra altissima. Simone Inzaghi vorrebbe Duvàn Zapata e Laxalt, per rinvingorire la sua rosa. L’Inter di Spalletti preme per Radja Nainggolan come primo rinforzo con sfondo Champions League. Interesse anche per Matteo Politano.

Calciomercato 2018: altre trattative in corso

Tralasciando l’Italia, i nomi più caldi sono quelli di Neymar e Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha annunciato che lascerà il Real Madrid, dopo aver ringraziato la società. Per Neymar si aprirebbero diverse strade. Il Watford e Gerard Deulofeu dovrebbero proseguire assieme. Dopo una stagione in prestito, il club inglese è intenzionato ad acquistare dal Barcellona l’intero cartellino dell’attaccante; il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro.

Il Manchester City vuole Jorginho, su cui conta di chiudere nei prossimi giorni. Qualora il colpo sfumasse, l’alternativa sarebbe Seri, giocatore del Nizza dal valore di 30 milioni di euro. Il Bayern Monaco chiama Gareth Bale che però è più interessato a ritornare in Premier, dove ha già giocato. Antoine Griezmann, nonostante le avance del Barcellona, ha annunciato di voler continuare il suo percorso con l’Atlético Madrid. Niente da fare quindi per i blaugrana, il colpo sfuma.

