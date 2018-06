Estate 2018: la top 5 delle località italiane per i giovani.

Giunti in pieno Giugno, con le scuole superiori che terminano e gli studenti che affrontano i loro ultimi esami della sessione estiva, ecco la Top 5 delle località italiane per i giovani, dove a non mancare mai è il divertimento. La classifica delle mete per l’estate 2018 (presa da Travel365) vede: al quinto posto Ischia, Campania; al quarto posto Milano Marittima, Emilia Romagna; al terzo posto Alghero, Sardegna; al secondo posto San Benedetto del Tronto, Marche; al primo posto Tropea, Calabria.

Estate 2018: da Ischia ad Alghero

La Top 5 si apre con Ischia, che possiede non solo un ottimo mare ma una città molto interessante, chiaro esempio è quello del Castello Aragonese, ma anche terme e parchi. In più la sua vita notturna e ricca di divertimento si sposa con il lato economico che potrebbe spingere i giovani a visitarla nei prossimi mesi. In quarta posizione troviamo Milano Marittima, luogo preferito per chi ama prendere il sole durante la giornata. I giovani trascorrono infatti la loro giornata tra la sabbia, il mare, il tramonto e l’alba.

La notte infatti non è fatta per dormire, ma per scatenarsi a ritmo di musica. Le discoteche di Milano Marittima infatti attirano tantissimi ragazzi e si prestano anche per addii al celibato e nubilato. I prezzi economici sono un’arma in più per gli amanti della vita notturna. In terza posizione troviamo Alghero, che presenta spiagge stupende. Alcune di queste sono “Le Bombarde“, “Mugoni” e “Lazzaretto“, con un mare davvero invidiabile. Piena di locali e discoteche, una volta finito il tuo cocktail puoi proseguire la tua serata all’insegna del divertimento.

Estate 2018: San Benedetto del Tronto e Tropea

Seconda classificata è San Benedetto del Tronto, è il centro più importante della Riviera delle Palme, da più di 15 anni è Bandiera Blu. La località marchigiana riesce ad unire relax in spiaggia e vita notturna sfrenata, in un mix micidiale. Oltre questo, anche la città non è da meno. Presenta un lungomare di 6 Km e immerso nel verde e splendidi giardini.

Al primo posto, considerata la miglior località estiva per i giovani, c’è Tropea. Le spiagge splendide, l’acqua cristallina e le attrazioni naturali (come la Grotta Azzurra) la rendono indiscutibilmente la più ambita. Il suo famoso borgo arroccato a picco sul mare regala ai giovani turisti una vasta scelta per passare nottate frenetiche, divertenti, spensierate e a basso costo. La località calabrese è quindi la prima meta che racchiude le esigenze dei ragazzi, irresistibile per la sua convenienza e la sua bellezza.

