Futsal: l’Acqua e Sapone è Campione d’Italia per la prima volta

L’emozionante serie finale della Serie A di futsal ha visto uscire campione – per la prima volta nella sua breve storia – l’Acqua e Sapone in gara 5, squadra che conclude così la sua straordinaria stagione con la conquista di uno storico doblete, avendo vinto anche la Coppa Italia proprio contro gli avversari della finale scudetto.

La Luparense viene sconfitta in casa con il risultato di 2-4 ed è costretta a cedere lo scettro di regina d’Italia.

Futsal: primo trionfo Acqua e Sapone, serie tiratissima

Per la squadra di Città Sant’Angelo (Pescara) si tratta del primo scudetto nella loro breve storia.

Fondata nel 2000 ed in Serie A dalla stagione 2010/2011, la squadra guidata dal capitano della nazionale italiana Gabriel Lima in campo e in porta dal fortissimo Stefano Mammarella, può annoverare nella propria bacheca di trofei anche di 1 Coppa Italia, 1 Winter Cup e 2 Supercoppe Italiane.

La finale contro la squadra padovana è stata molto bella ed emozionante e si è conclusa solo appunto in gara 5, l’ultima della serie, vinta 2-3.

Gara 1 e Gara 4 sono andate appannaggio della Luparense, Gara 2 e Gara 3 all’Acqua e Sapone, tutte partite con risultati tiratissimi.

Nella seconda sono serviti addirittura i tiri di rigore per decretare il vincitore.

Le due squadre avevano concluso la regular season in prima e seconda posizione in classifica a pari punti, con la Luparense davanti per la differenza reti.

Futsal: il tabellino di Luparense-Acqua e Sapone, gara 5

GARA 5: LUPARENSE–ACQUA E SAPONE 2-4

LUPARENSE: Miarelli, Borja Blanco, Tobe, Duric, Honorio, Lara, Jesulito, Rafinha, Taborda, Jefferson, Leofreddi, Pavanetto

All. Marin

ACQUA E SAPONE: Mammarella, Lima, Bordignon, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Mambella

All. Pérez

ARBITRI:

Galante di Ancona

Pezzuto di Lecce

Davì di Bologna

Scarpelli di Padova (cronometro)

MARCATORI:

Primo tempo 15’ Bertoni (A), 18’50’’ Rafinha (L), 19’30’’ Jonas (A)

Secondo tempo 2’ Bertoni (A), 13’22’’ Borja Blanco (L), 19’52’’ Calderolli (A)

NOTE:

Spettatori: 1500 circa

Ammoniti: Jonas (A), Honorio (L), Jefferson (L)

RISULTATI SERIE FINALE SCUDETTO:

Luparense-AeS 5-3

Luparense-AeS 7-8 (d.t.r)

AeS-Luparense 5-3

AeS– Luparense 2-3

Luparense-AeS 2-4

