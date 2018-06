Calciomercato 2018: Justin Kluivert è un nuovo giocatore della Roma

La Roma ha messo a segno il quarto colpo di questa campagna acquisti estiva.

E’ arrivato oggi dalle Isole Baleari – dove si trovava in vacanza – Justin Kluivert, figlio di quel Patrick che in Italia ha trovato poca fortuna al Milan ormai vent’anni fa ma con grandi trascorsi all’Ajax prima e al Barcellona poi.

L’esterno classe ’99 arriva a titolo definitivo proprio dall’Ajax.

Calciomercato 2018: colpo in prospettiva per la Roma, domani visite e firma

Continua la caccia ai giovani talenti del DS Monchi che preleva uno dei migliori prospetti in giro per l’Europa.

Domani mattina il giovane calciatore effettuerà le visite mediche di rito con il suo nuovo club alle ore 12 a Villa Stuart per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per le prossime cinque stagioni.

All’Ajax andrà una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato 2018: chi è Justin Kluivert

Justin Kluivert nasce a Zaandam il 5 maggio 1999.

E’ un esterno offensivo ambidestro e brevilineo che può giocare in entrambe le fasce ed è dotato di grande velocità e di grande tecnica individuale. Il suo agente è Mino Raiola.

Entrato nelle giovanili dell’Ajax a soli 8 anni nel 2007, esordisce dapprima in seconda squadra nel 2016 e successivamente in Eredivisie con la prima squadra il 15 gennaio 2017 subentrando ad Amin Younes contro il PEC Zwolle.

La prima rete con la maglia dei lancieri è datata 19 marzo 2017 contro l’Excelsior.

In questa stagione è sceso in campo 36 volte siglando 11 reti e 5 assist in 2.719 minuti totali.

Con l’Ajax in tutto ha giocato 56 partite segnando 11 gol e firmando 10 assist per un totale di 3680 minuti.

