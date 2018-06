Calciomercato 2018: Lazio, solita tattica attendista sul mercato

La Lazio – come spesso accade – anche in questa finestra di calciomercato adotta una tattica attendista.

La squadra capitolina ha diversi nomi in possibile lista di sbarco ed il primo ad abbandonare Formello potrebbe essere il trequartista brasiliano Felipe Anderson, da tempo in rottura con l’ambiente.

Calciomercato 2018: Felipe Anderson verso il West Ham

Nonostante il presidente Claudio Lotito spari alto (48 milioni di euro la richiesta), i biancocelesti potrebbero stavolta cedere per davvero il proprio numero 10.

Su di lui c’è da diversi giorni il forte pressing del West Ham.

Il club londinese vuole il giocatore e sarebbero pronti ad offrire – stando a quanto scrivono i giornali inglesi – una cifra attorno ai 40 milioni di euro, dopo che la prima offerta di 20 milioni era stata respinta.

C’è dunque margine per trattare vista la tutto sommato poca differenza tra domanda ed offerta.

Dopo i tanti tira e molla le probabilità che Felipe Anderson lasci la Lazio sono alte.

Calciomercato 2018: Milinkovic-Savic ed Immobile blindati ma occhio alle mega offerte

Per quanto riguarda i big invece, Lotito fa muro.

In questo caso parliamo di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile.

Il centrocampista serbo piace alle big mondiali, in primis Manchester United, Real Madrid e Juventus.

L’attaccante della nazionale italiana piace e non poco al Milan che però in questo momento, complici i nodi con l’UEFA, non può permettersi un ingente esborso di denaro.

Detto ciò però, in caso di offerte da capogiro, almeno uno dei due potrebbe partire.

Calciomercato 2018: i nomi in entrata per la Lazio

In entrata ci sarebbero diversi interessamenti, ma per ora poco di realmente concreto.

I nomi forti son quelli del difensore centrale del Sassuolo Francesco Acerbi, che rimpiazzerebbe Stefan De Vrij e l’attaccante brasiliano attualmente in forza ai belgi del Club Bruges Wesley, che diventerebbe il nuovo vice Immobile.

Le altre voci riguardano il centrocampista del Liverpool Marko Grujic, il terzino dell’Udinese Silvan Widmer, l’esterno sinistro del Genoa Diego Laxalt – vicino però al Benfica – e l’ala del Sassuolo Matteo Politano, su cui c’è forte l’Inter.

