Legge 104: bonus Inps da 1900 euro per chi assiste. Le agevolazioni fiscali Bonus Inps per caregiver: le agevolazioni Legge 104

Un bonus Inps da 1.900 euro per caregivers che assistono familiari disabili. Una misura allo studio, ma di fatto congelata e non in dirittura d’ arrivo. Ecco in cosa consisteva il beneficio.

Un bonus dell’ importo di euro 1.900 erogato dall’ Inps per coloro che assistono familiari disabili o anziani con più di 80 anni. La misura rientra nel contenuto del Testo Unico in materia di ‘caregivers familiari’ ovvero per coloro che assistono un familiare anziano o disabili attualmente all’ esame del Senato. Infatti sono al vaglio del Senato i benefici fiscali e le detrazioni per i familiari da riservare a coloro che assistono un disabile, da aggiungere al bonus di 1.900 erogato dall’Inps. A proposito di Inps circola da giorni la possibilità di una sostituzione del Presidente Boeri. L’ iniziativa legislativa sarebbe la sintesi di tre disegni di legge che si propone di introdurre agevolazioni per chi presta assistenza ad un proprio familiare disabile.

Bonus Inps 1900 euro con Legge 104, decreto caregiver fermo al Senato

Legge 104, quali sono le agevolazioni previste dal Testo Unico

Il testo andrebbe da una parte a confermare le agevolazioni fiscali vigenti e allo stesso tempo servirebbe a introdurre alcune novità. Di seguito alcune misure:

bonus disabili di euro 1.900 annui, erogato o sotto forma di contributo economico o di detrazioni fiscali per chi assiste un familiare disabile avente età pari o superiore agli 80 anni;

contributi previdenziali figurativi per la pensione;

possibilità di richiesta di part-time e telelavoro da casa;

riconoscimento della qualifica di caregiver familiare;

tutela per le malattie ed assicurazione del caregiver;

permessi legge 104;

ferie solidali.

Legge 104, quali sono le agevolazioni per i cosiddetti caregivers

Per bonus assistenza familiari si intende l’ insieme delle misure previste in favore di coloro che assistono familiare con disabilità, ossia i cosiddetti caregivers. Tale bonus del totale di euro 1.900 è riservato a chi presta assistenza ad un proprio familiare disabile di età pari o superiore agli 80 anni. Vi sono due modalità di erogazione. Può infatti erogato sotto forma di detrazione fiscale, per coloro che assistono un familiare disabile ottantenne entro il terzo grado di parentela, a condizione che sia senza reddito o abbia un reddito Isee inferiore ad euro 25.000 l’anno. In questo primo caso l’ erogazione comporta una riduzione dell’Irpef pari al 19% delle spese sostenute per l’assistenza; fino ad un massimo di 10.000 euro annui. Per l’ottenimento del bonus, l’ interessato ovvero il familiare dell’ assistito è tenuto a presentare ed a conservare lo stato di famiglia contenente il nominativi dell’assistito, nonché l’Isee.

Legge 104, chi ha diritto al bonus di 1.900 euro

La seconda modalità prevede un contributo monetario erogato dall’ Inps, avente durata di 1 anno. Chi ha diritto al bonus? Coloro che prestano cura ed assistenza ad un parente entro il terzo grado di parentela, di età pari o superiore a 80 anni; chi presta assistenza ed è in possesso dello stato di famiglia e dell’Isee 2018; coloro che prestano assistenza e sono senza reddito o con reddito Isee inferiore a euro 25.000 annui per fruire del bonus in forma di detrazione fiscale. Infine coloro che prestano assistenza e sono privi di reddito o totalmente o parzialmente incapienti come condizioni per avere accesso al bonus come contributo in soldi erogato dall’Istituto di previdenza sociale.

