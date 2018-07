Prezzo benzina, diesel e gpl: valori stabili, le quotazioni al 19 luglio

Ancora non si sentono le conseguenze del piccolo calo del prezzo del petrolio in atto in queste ultime settimane. Che tra l’altro smentisce alcune previsioni di segno opposto.

Con il Brent che dopo un picco di 79 dollari al barile sta scendendo verso i 72, in particolare nell’ultima settimana.

Come sappiamo l’elasticità dei prezzi in discesa è limitata, e ancora non vi sono effetti sulla benzina, il cui livello ora è di fatto stabile.

In media la benzina costa 1,632 euro al litro al self service, e 1,756 se servito. Per il diesel invece si è a 1,504 euro al litro nel primo caso e a 1,632 nel secondo.

Vediamo come variano però in base al distributore utilizzato

Prezzo benzina, dove si paga meno e di più

Se parliamo dei prezzi praticati self service si va dal 1,649 euro al litro di Api-IP al 1,632 da pagare a Q8. Naturalmente con i no logo si scende a 1,616.

Per quanto riguarda il Diesel il più economico è sempre Q8 con 1,504 euro al litro, mentre il più caro risulta TotalErg con 1,517. I distributori indipendenti scendono sotto 1,5 a 1,49 euro al litro.

Se passiamo alla modalità servita nel caso della benzina i prezzi più alti si trovano presso Api-Ip, con 1,836, mentre quelli più bassi con Tamoil, dove si paga 1,725 euro al litro. Con i no logo si spende solo 1,66.

Per il diesl si deve pagare fino a 1,712 con Api-IP, mentre si può scendere a 1,631 con Esso, ma si può raggiungere 1,534 euro al litro con i distributori indipendenti.

Nel caso del GPL e del metano è possibile solo essere serviti.

Nel primo caso si va dal 0,653 di Q8 al 0,667 di Esso, mentre con i distributori No Logo si arriva a 0,639.

Nel metano si parla di euro al kg, e il minimo è 0,958 con Esso, il massimo è 0,989 con Tamoil. E 0,955, non molto distante dalle marche principali, per le pompe no logo

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM