Calciomercato 2018 Juventus: Godin per Rugani e Pjaca alla Fiorentina?

La Juventus è ancora attiva in questo Calciomercato 2018, nonostante i grandissimi acquisti già messi in cassaforte e presenti a Vinovo. Infatti i bianconeri non sono ancora contenti, sono sulle tracce di un difensore centrale e di un altro centrocampista, viste anche delle possibili partenze che lascerebbe dei buchi scoperti. La Juventus è sulle tracce di Diego Godin, mentre per il centrocampo ci sarebbero diverse strade, non ancora decise.

Calciomercato 2018: Godin, Rugani e Pjaca

Daniele Rugani, difensore classe 94, è pronto ad andar via, prossima destinazione Chelsea. I Blues lo hanno chiamato a gran voce e lui ha subito risposto visto che, con l’arrivo di Caldara, la sua titolarità con la maglia bianconera era molto in bilico. Il sostituto numero uno proviene dalla Liga, Diego Godin infatti è nel mirino della Juventus, per lui l’Atlético Madrid chiede 20 milioni di euro con eventuale contratto di un anno. L’uruguaiano è quindi la prima scelta della Juventus che vuole un giocatore in forma e d’esperienza, uomo importante sia in campo che fuori, per aiutare la squadra nei momenti più delicati. Un nome in uscita è quello di Marko Pjaca, sfortunatissimo per via di un infortunio che gli ha negato la chance di giocare e convincere. Su di lui ci sono Fiorentina e Sampdoria, il giocatore preferirebbe la squadra toscana anche se la società bianconera sta trattando con entrambi i club per valutare le offerte e decidere, con il giocatore, le sorti del suo futuro.

Calciomercato 2018: ancora nomi interessanti

La Juventus non nasconde l’interesse per Marcelo, valutato 50 milioni di euro e che arriverebbe solamente vendendo Alex Sandro, valutato la stessa cifra. Stuzzica anche l’idea del ritorno di Paul Pogba, il polpo che quest’ultima stagione ha avuto rapporti altalenanti con Mourinho e ha sempre speso parole dolci per i bianconeri. Infine l’idea di Milinkovic-Savic rimane un piccolo sogno nel cassetto, non ancora aperto dalla Juventus. Per i bianconeri adesso c’è la necessità di coprirsi in difesa prima di chiudere un altro colpo stellare.

