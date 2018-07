Concorso dirigenti scolastici 2018: risultati prova preselettiva. Le info

In giornata si è svolta la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici 2018. In totale il concorso è valido per la selezione dei 2.425 posti da dirigente scolastico. La prova si è svolta sulla base di una banca dati resa nota lo scorso 27 giugno 2018. La durata della prova è stata di 100 minuti, con un test composto da 100 domande. Perciò il punteggio massimo assegnato è stato pari a 100 punti; cioè un punto per ogni risposta esatta. 0,0 punti per ciascuna risposta non data e infine una penalità di -0,3 punti per ciascuna risposta errata.

Concorso dirigenti scolastici, i numeri della prova preselettiva

Hanno svolto la prova preselettiva 34.580 candidati per 2.425 posti; di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia. In base ai risultati della prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta 8700 candidati. Si tratterà dei primi 8.700 candidati in base al punteggio conseguito, più coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato collocatosi in posizione utile. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Ministero. Mentre per chi non avrà superato la prova preselettiva è prevista l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Concorso dirigenti scolastici, le fasi sucessive

Quali prove dovrà sostenere chi ha superato il concorso? Una prova scritta di cinque domande a risposta aperta e due domande a risposta chiusa in lingua straniera (livello B2) e una prova orale. Coloro che supereranno le prove scritte e quella orale saranno ammessi, sulla base di una graduatoria che terrà conto anche dei titoli, al corso di formazione dirigenziale e di tirocinio selettivo, finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali delle candidate e dei candidati. In totale si tratterà di due mesi di lezione in aula e quattro di tirocinio a scuola. Al termine del percorso i candidati affronteranno una valutazione scritta e un colloquio orale. Sulla base dei risultati delle prove sarà stilata una graduatoria dei vincitori di concorso.

