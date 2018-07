Superquark 2018: anticipazioni puntata stasera in tv su Rai 1

Superquark 2018: anticipazioni puntata stasera in tv su Rai 1Superquark 2018: anticipazioni puntata stasera in tv su Rai 1

Torna una nuova puntata di Superquark, torna Piero Angela con il suo storico programma. La trasmissione andrà in onda dalle 21.25 su Rai 1. In questa puntata verranno approfondititi i vari mondi della scienza, ma non sono le uniche cose che la troupe di Superquark andrà a scovare. Vediamo tutto nel dettaglio.

Superquark 2018: oceani, vaccini e archeologia

La puntata si aprirà con il consueto filmato della serie Blue Planet prodotta direttamente dalla BBC, per questo appuntamento la serie ci mostrerà l’incontro tra oceani e coste, dove gli animali terrestri incontrano quelli marini. La serie targata BBC ci mostrerà come le onde del mare hanno cambiato la forma delle coste creando in certi casi vere e proprie meraviglie scultoree. Si passerà poi al mondo dei vaccini, attraverso interviste a 30 scienziati, i più influenti d’Europa under 30. Superquark ci farà vedere quante sono state le vittime delle malattie prevenibili attraverso i vaccini e quante vite sono state risparmiate (circa 20 milioni) grazie ai vaccini stessi. Il programma infine parlerà di archeologia in particolare di bio-archeologi.

Superquark 2018: anticipazioni seconda puntata di stasera 11 luglio

Superquark 2018: le rubriche, la biologia e i vulcani sottomarini

Spazio anche alla biologia nel programma culturale di Piero Angela. Un uomo può vivere massimo per 3-4 giorni senza acqua ma ci sono alcune creature microscopiche che possono sopravvivere per decenni, sono i Tardigradi, piccoli esseri che assomigliano ad orsetti a otto zampe, sono capaci anche di vivere nello spazio interstellare. Speciale Tirreno, uno dei servizi parlerà delle sorprese nascoste nel Tirreno, rilevate grazie ai sonar, si tratta di alcuni vulcani sottomarini, sette per la precisione. Il programma infine proporrà le rubriche: argomenti come la Robotica e le valute digitali, violenza sulle donne, la sconfitta di Caporetto per l’ambito storico, l’efficacia della scienza in cucina e contro l’inquinamento da plastica.

