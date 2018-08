Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile in ricaricabile ad agosto 2018.

Offerte agosto 2018 mobile e ricaricabile, la principali

Continua ad arricchirsi in questa calda estate il ventaglio di offerte mobile Tim, Wind e Vodafone. Le compagnie telefoniche hanno lanciato promozioni interessanti e convenienti nel tentativo di contrastare le tariffe low cost offerte dal nuovo arrivato Iliad. Ovviamente la parola d’ordine è quasi sempre portabilità. Sono molte le promozioni che si rivolgono a utenti attualmente sotto l’egida di altri operatori telefonici. E altrettanto allettanti gli inviti delle compagnie a tornare o approdare al loro parte. Ecco dunque le offerte mobile in ricaricabile Tim, Wind e Vodafone più interessanti di agosto 2018.

Offerte mobile Tim: le più interessanti di agosto 2018

Iniziamo con Tim che propone due offerte decisamente molto interessanti. La prima di cui vogliamo parlare è Tim Ten Go 30 GB, riservata ai nuovi clienti previo acquisto di Sim ricaricabile. L’offerta è attivabile sia nei centri autorizzati Tim, sia online, anche tramite il servizio Passa a Tim per i clienti che provengono da certi operatori telefonici. La promozione inizia oggi giovedì 26 luglio 2018 e offre minuti illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet. Tutto questo al prezzo di 10,82 euro mensili (10 euro per i clienti Vodafone), a cui va aggiunto il costo di attivazione di 12 euro. Previsto un vincolo di 24 mesi, che se non rispettato porterà a un addebito di 20 euro sul credito residuo.

La seconda offerta mobile Tim corrisponde alla 15 Go New, attivabile da ieri, mercoledì 25 luglio 2018. Questa promozione si rivolge prevalentemente a chi vuole cambiare operatore, effettuando così la portabilità del proprio numero. La promo include 1000 minuti verso tutti e ben 50 GB di traffico dati a un prezzo di 15 euro ogni rinnovo. Anche qui il costo dell’attivazione ammonta a 12 euro, mentre la Sim ha un prezzo di 10 euro. Infine è previsto un addebito di 20 euro sul credito residuo in caso di mancato rispetto di vincolo di 24 euro.

Offerte mobile Wind: le più convenienti di agosto 2018

Tra le offerte più interessante che Wind propone per l’estate si annovera senza dubbio la All Inclusive Special 5, riservata agli ex clienti della compagnia arancione, sollecitati a tornare. La promo include 1000 minuti di chiamate verso tutti, 100 sms e 30 GB di traffico internet. Il prezzo è davvero competitivo, perché si potrà avere diritto a tutto questo pagando solo 5 euro di per il rinnovo mensile. In caso di portabilità di numero, bisognerà contare anche i 10 euro per la nuova Sim.

Dal 23 luglio e fino al 23 settembre sarà possibile sottoscrivere l’offerta Wind Smart Pack, riservata ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del numero. Il pacchetto prevede 1000 minuti di chiamate, 15 GB di traffico internet e uno smartphone da scegliere tra quelli a disposizione. Oltre al costo dell’anticipo, bisognerà poi versare 9 o 10 euro mensili, sempre a seconda del dispositivo mobile scelto.

Offerte mobile Vodafone: le migliori di agosto 2018

Nel panorama delle offerte mobile non può certo mancare Vodafone. La compagnia rossa ha deciso di proporre ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del numero il pacchetto delle promo Special. Gli utenti di altre compagnie che vogliono entrare in Vodafone avranno così la possibilità di scegliere 3 soluzioni disponibili. Vodafone Special Minuti 10 GB, che offre 1000 minuti di chiamate e 10 GB di traffico dati per 12 euro al mese, riservata ai clienti Wind. In questo caso il costo di attivazione sarà di 6 euro.

Vodafone Special Minuti 20 GB è invece destinata ai clienti di Iliad e Tre Italia, nonché agli operatori virtuali. Qui aumentano i GB di traffico internet, mentre il prezzo per il rinnovo mensile corrisponderà a 7 euro, a cui bisognerà aggiungere sempre i 6 euro del costo di attivazione. L’offerta è disponibile anche per i clienti Wind, ma il prezzo del rinnovo salirà a 15 euro.

Infine chiudiamo con Vodafone Special Minuti 30 GB, riservata a clienti Tre Italia, Tim e Iliad, oltre agli operatori virtuali. Per avere 1000 minuti di chiamate e ai 30 GB di traffico internet bisognerà sborsare 10 euro mensili, a cui sono da aggiungere 5 euro per il costo di attivazione, aumentanti di 1 euro per i clienti provenienti da Tim e operatori virtuali.

