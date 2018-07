Calciomercato Serie A 2018-19: trattative, acquisti e cessioni al 31 luglio.

Le trattative, tra acquisti e cessioni, non smettono di essere all’ordine del giorno, questo calciomercato Serie A 2018-2019 ci sta infatti regalando molti colpi di scena. Tra prestiti, ultimi arrivi e cessioni imminenti, tutte le 20 protagoniste del campionato italiano stanno dando il massimo. Questa fase di mercato ha visto grandi trasferimenti, alcuni già previsti mentre altri inaspettati. I nomi più importanti sono sicuramente Cristiano Ronaldo alla Juventus e Pastore alla Roma.

Calciomercato Serie A 2018-2019: il tabellone aggiornato

A poche settimane dall’inizio della stagione e dalla fine del calciomercato, ci sono ancora sul tavolo grandi proposte e ultime trattative, che potrebbero portare ancora grandi nomi in Serie A. Il tabellone aggiornato al 31 luglio vede tutti i club rinforzarsi.

Atalanta: Acquisti: Sportiello (Fiorentina); Reca (Wisla Plock), Tumminello (Roma); Battella (Inter); Carraro (Inter); Zapata (Sampdoria); Mattiello (Spal);Vernier (Cittadella); Zapata (Sampdoria); Pasalic (Chelsea); Cessioni: Spinazzola (Juventus); Caldara (Juventus); Cristante (Roma); Sportiello (Frosinone); Rizzo (Bologna)

Bologna: Acquisti: Dijks (parametro zero); Paz (Newell’s Old Boys); A. Ferrari (Verona); Okwonkwo (Brescia); Petkovic (Verona); Skorupski (Roma); Svanberg (Malmoe); Rizzo (Atalanta); Falcinelli (Sassuolo); Caio Pirana (Capodarsego); Rispoli (Palermo); Calabresi (Roma); Cessioni: Mirante (Roma); Verdi (Napoli); Masina (Watford); Oikonomou (Aek Atene); Di Francesco (Sassuolo); Ferrari (Sampdoria); Romagnoli (Empoli);

Cagliari: Acquisti: Srna (Shakhtar Donetsk); Melchiorri (Carpi); Capuano (Crotone); Salamon (SPAL); Colombatto (Perugia); Pajac (Perugia); Capello (Padova); Castro (Chievo); Cerri (Juventus); Lombardi (Juventus); Bradaric (Rijeka); Cessioni: Castan (Roma); Salamon (Spal); Miangue (Standard Liegi); Krajnc (Frosinone); Ceter (Olbia); Antonini (Gremio);

Chievo: Acquisti: Stepinski (Nantes); Rodriguez (Empoli); Garritano (Carpi); Yamga (Pescara); Sbampato (Francavilla); Rigione (Ternana); Cinelli (Cremonese); Mbaye (Carpi); Floro Flores (Bari); Jallow (Cesena); Djordjevic (Lazio); Cessioni: Inglese (Napoli); Bastien (Standard Liegi); Dainelli (parametro zero); Gobbi (parametro zero); Castro (Cagliari);

Empoli: Acquisti: Marcjanik (Arca Gdyna); Zappella (Cuneo); Picchi (Pistoiese); Damiani (Lucchese); Borghini (Gavorrano); Seminara (Prato); Gargiulo (Prato); Fantacci (Prato); Tchanturia (L.Tbilisi); Mraz (Zilina); Buchel (Verona); Bittante (Carpi); La Gumina (Palermo); Fulignati (Cesena); Cessioni: Gabriel (Milan); Ninkovic (Genoa); Luperto (Napoli); Castagnetti (Spal); Donnarumma (Brescia);

Calciomercato Serie A: tabellone aggiornato

Fiorentina: Acquisti: Pezzella (Betis Siviglia); Tomovic (Chievo); Diks (Feyenoord); Biraghi (Pescara); Laurini (Empoli); Saponara (Empoli); Sanchez (Espanyol); Castrovilli (Cremonese); Graiciar (Slovan Liberec); Lafont (Tolosa); Hanchko (Zilina); Venuti (Benevento); Ceccherini (Crotone); Gerson (Roma); Norgaard (Brondby); Gillekens (Lauven); Cessioni: Sportiello (Atalanta); Badelj (parametro zero); Falcinelli (Sassuolo); Dias (Monaco); Rebic (Eintracht); Bruno Gaspar (Sporting); Lo Faso (Palermo); Tomovic (Chievo);

Frosinone: Acquisti: Sportiello (Atalanta); Criseting (Bologna); Molinaro (Torino); Goldaniga (Sassuolo); Perica (Udinese); Hallfredsson (Udinese); Cessioni: Zappino (parametro zero); Crivello (parametro zero); Frara (parametro zero);

Genoa: Acquisti: Criscito (parametro zero); Ninkovic (Empoli); Brivio (Entella); Gakpè (Amiens); Morosini (Avellino); Ghiglione (Pro Vercelli); Asencio (Avellino); Fiamozzi (Pescara); Romero (Belgrano); Radu (Avellino); Valietti (Inter); Callegari (Psg); Marchetti (Lazio); Vodisek (Olimpia Lubiana); Sandro (Benevento); Romulo (Verona); Mazzitelli (Sassuolo); Kouamè (Cittadella); Spinelli (Tigre); Cessioni: Bertolacci (Milan); Medeiros (Sporting Lisbona); Pedro Pereira (Benfica); Bessa (Verona); Perin (Juventus); Izzo (Torino); Improta (Benevento); Taarabt (Benfica); Rigoni (Parma); Salcedo (Inter);

Inter: Acquisti: de Vrij (parametro zero); Asamoah (parametro zero); Lautaro Martinez (Racing); Joao Mario (West Ham); Longo (Tenerife); Forte (Spezia); Puscas (Novara); Biabiany (Sparta Praga); Radu (Avellino), Di Gennaro (Spezia), Nainggolan (Roma); Politano (Sassuolo); Salcedo (Genoa); Cessioni: Cancelo (Valencia); Rafinha (Barcellona); L. Lopez (Benfica); Kondogbia (Valencia), Santon (Roma); Zaniolo (Roma); Valietti (Genoa); Odgaard (Sassuolo); Nagatomo (Galatasaray); Kondogbia e Murillo (Valencia); Bettella (Atalanta); Biabiany (Parma); Carraro (Atalanta); Eder (Jiangsu);

Juventus: Acquisti: Pjaca (Schalke04); Spinazzola (Atalanta); Caldara (Atalanta); Emre Can (Liverpool); Perin (Genoa); Pjaca (Schalke); Favilli (Ascoli); Kean (Verona); Cancelo (Valencia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Kean (Verona); Cessioni: Asamoah (parametro zero); Lichtsteiner (parametro zero); Buffon (parametro zero); Howedes (parametro zero); Cerri (Cagliari); Mandragora (Udinese); Cerri (Cagliari); Jakupovic (Empoli); Audero (Sampdoria)

Calciomercato Serie A 2018-2019: seconda parte tabellone aggiornato

Lazio: Acquisti: Kishna (ADO Den Haag); Morrison (Atlas de Guadalajara); Filippini (Pisa); Germoni (Perugia); Cataldi (Benevento); Palombi (Salernitana); Prce (Istra); Mauricio (Legia Varsavia); Tounkara (Flamurtari); Lombardi (Benevento); Adamonis (Salernitana); Minala (Salernitana); Sprocati (Salernitana); Durmisi (Betis); Proto (Olympiakos); Berisha (Salisburgo); Acerbi (Sassuolo); Correa (Siviglia); Badelj (Fiorentina); Cessioni: de Vrij (parametro zero); Marchetti (parametro zero); Nani (Valencia); Tounkara (Schaffhausen); Felipe Anderson (West Ham); Prce (Nicosia)

Milan: Acquisti: Reina (parametro zero); Strinic (parametro zero); Bacca (Villarreal); Bertolacci (Genoa); Gabriel (Empoli); Plizzari (Ternana); Felicioli (Verona); Simic (Crotone); Halilovic (Amburgo); Cessioni: nessuna

Napoli: Acquisti: Ciciretti (Benevento); Younes (Ajax); Verdi (Bologna); Lasicki (Wisla Plock); Inglese (Chievo); Luperto (Empoli); R. Insigne (Parma); Grassi (Spal); Maksimovic (Spartak Mosca); Meret (Udinese); Karnezis (Udinese); Fabian Ruiz (Betis Siviglia); Cessioni: Maggio (parametro zero); Reina (parametro zero); Milic (parametro zero); Rafael C. (parametro zero); Jorginho (Chelsea); Ciciretti (Parma)

Parma: Acquisti: Stulac (Venezia); Dimarco (Inter); Biabiany (Inter); Ceravolo (Benevento); Dezi (Napoli); Gagliolo (Carpi); Sierralta (Udinese); Bruno Alves (Rangers); Gobbi (Chievo); Rigoni (Genoa); Ciciretti (Napoli); Cessioni: Lucarelli (parametro zero); R. Insigne (Napoli)

Roma: Acquisti: Coric (Dinamo Zagabria); Marcano (Porto); Cristante (Atalanta); Tumminello (Crotone); Castan (Cagliari); Verde (Verona); Kluivert (Ajax); Santon (Inter); Zaniolo (Inter); Mirante (Bologna); Pastore (Paris Saint-Germain); Bianda (Lens); Fuzato (Palmeiras); Olsen (Copenaghen); Cessioni: Lobont (svincolato); J. Silva (Sporting Lisbona); Nainggolan (Inter); Skorupski (Bologna); Tumminello (Atalanta); Bruno Peres (San Paolo); Machin (Pescara); Calabresi (Bologna); Alisson (Liverpool); Gerson (Fiorentina); Defrel (Sampdoria)

Calciomercato Serie A: seconda parte del calendario aggiornato

Sampdoria: Acquisti: Bonazzoli (Spal); Falcone (Gavorrano); Dodò (San Paolo); Ivan (Pro Vercelli); Colley (Genk); A. Ferrari (Bologna); Peeters (Bruges); Audero (Juventus); Defrel (Roma); Cessioni: Strinic (parametro zero); G. Ferrari (Sassuolo); Belec (Benevento); Viviano (Sporting); Zapata (Atalanta); Torreira (Arsenal)

Sassuolo: Acquisti: Rogerio (Juventus); Falcinelli (Fiorentina); Trotta (Crotone); G. Ferrari (Sampdoria); Scamacca (Cremonese); Odgaard (Inter); Boateng (Eintracht); Marchizza (Avellino); Ricci (Crotone); Djuricic (Benevento); Di Francesco (Bologna); Boga (Chelsea); Cessioni: Politano (Inter); Falcinelli (Bologna); Rogerio (Juventus); Marson (Palermo); Mota Carvalho (Entella); Acerbi (Lazio), Mazzitelli (Genoa); Goldaniga (Frosinone)

Spal: Acquisti: Gomis (Nocerina); Salamon (Cagliari); Kurtic (Atalanta) Viviani (Verona); Paloschi (Atalanta); Milinkovic-Savic (Torino); Katuma (Novara); Valdifiori (Torino); Dickmann (Novara); Valoti (Verona); Petagna (Atalanta); Salvi (Atalanta); Djorou (Antalyaspor); Cessioni: Meret (Udinese); Grassi (Napoli); Bonazzoli (Sampdoria); Mattiello (Atalanta); Simic (Sampdoria); Dramè (Atalanta); Mattiello (Atalanta); Borriello (parametro zero)

Torino: Acquisti: Boyè (Celta Vigo); Lukic (Levante); Carlão (Apoel); Ajeti (Crotone); Izzo (Genoa), Meitè (Monaco); Bremer (Atletico Mineiro); Rosati (Perugia); Damascan (Sheriff); Cessioni: Burdisso (parametro zero); N’Koulou (Lione); Diop (parametro zero); Valdifiori (Spal); Barreca (Monaco); Milinkovic Savic (Spal); Barreca (Monaco); Boyé (Aek Atene)

Udinese: Acquisti: Matos (Verona); Heurtuax (Verona); Meret (Spal); Karnezis (Watford); Ewandro (Estoril); Evangelista (Estoril); Bajic (Instanbul B.B.); Musso (Racing Avellaneda); Mandragora (Juventus); Vizeu (Flamengo); Vizeu (Flamengo); Cessioni: Maxi Lopez (parametro zero); Zampano (Pescara); Meret (Napoli); Karnezis (Napoli); Widmer (Basilea); Pussetto (Huracan); Perica (Frosinone); Halfredsson (Frosinone)

Calciomercato Serie A 2018-2019: le trattative

Ancora trattative aperte in questo calciomercato Serie A, come Vidal in dirittura d’arrivo all’Inter, oppure il prestito con diritto di riscatto di Higuain al Milan. Questo porterebbe ad uno scambio Caldara-Bonucci. Quindi ancora tutto in bilico per i top club italiani.

