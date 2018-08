Concorso Inps 2018: risultati prova preselettiva in uscita. Come vederli

Ieri, con una nota, l’Inps ha comunicato come prendere visione dei risultati relativi alla prova preselettiva del concorso per 967 posti da consulente della protezione sociale. Quindi, l’ente previdenziale avverte che i risultati della selezione terminata nella giornata di venerdì 3 agosto saranno visibili sul proprio sito www.inps.it – sezione “Concorsi” – a partire da lunedì 6 agosto. La prova ha avuto inizio il 30 luglio ed è durata 5 giorni; i candidati sono stati divisi in due sessioni: una mattutina e un’altra pomeridiana.

I partecipanti alla preselezione sono stato in tutto 18.143 rende noto l’ente con la stessa nota. D’altra parte, “Le domande pervenute per il concorso di consulente protezione sociale Inps sono state 66.821. Di queste, 45.153 (pari al 67,57% del totale) sono state presentate da candidate donne, più del doppio di quelle presentate da candidati uomini, che sono 21.668 (32,43%)”.

Adesso, due prove scritte e poi l’orale come da bando. Le prove scritte si terranno in continuità, cioè una a seguito dell’altra, alla Nuova Fiera di Roma giorno 20 settembre. La prima – quiz a risposta multipla – verterà su bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale. Chi raggiungerà il voto minimo di 21 su 30 accederà al secondo quiz a risposta multipla; i quesiti riguarderanno argomenti di scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale. Anche qui la soglia da raggiungere è stabilita in 21 su 30. Solo chi arriverà alla sufficienza in entrambe le prove potrà sostenere la prova orale; avrà come argomento, oltre alla verifica delle competenze informatiche e in lingua inglese, tutte le tematiche affrontate nei due scritti.

