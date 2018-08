Risultati concorso Inps 2018: prova preselettiva, ecco gli ammessi in pdf

Finalmente l’attesa è terminata per tutti i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del concorso Inps. Infatti a partire da oggi, lunedì 6 agosto 2018, alla sezione ‘Concorsi’ del sito inps.it sono disponibili i risultati della prova sostenuta dai candidati a partire dallo scorso 30 luglio. Il concorso è valido per l’assegnazione di 967 posti da consulente della protezione sociale.

Risultati concorso Inps 2018: data e luogo prossime prove

Hanno partecipato alla preselezione 18.143 candidati. Le domande pervenute per il concorso di consulente protezione sociale Inps sono state 66.821. Netta la prevalenza delle candidate donne pari al 67,57%. 21.668 i candidati di sesso maschile per una percentuale del 32,43%. Per cui i candidati che hanno superato la prova preselettiva potranno ora sostenere le prossime fasi concorsuali. Si tratta di due prove scritte e una prova orale. Dunque appuntamento a giovedì 20 settembre. Le prove scritte si terranno alla Nuova Fiera di Roma. E nelle tre prove il punteggio minimo per raggiungere l’idoneità di di 21 punti su 30.

Risultati concorso Inps 2018: documento ufficiale pdf

Le materie della prima prova? Intanto si tratterà di un quiz risposta multipla. Sulle seguenti materie: bilancio e contabilità pubblica; pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; diritto amministrativo e costituzionale; diritto del lavoro e legislazione sociale. Mentre le materie della seconda prova: scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto civile; elementi di diritto penale. Infine l’ultima prova servirà a testare e verificare le competenze informatiche e in lingua inglese; insieme a tutte le materie e tematiche affrontate ed oggetto delle prime due prove. Ecco il documento ufficiale con tutti i nomi di coloro che hanno superato le prove preselettive.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM