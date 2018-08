Magic Mike XXL: trama e cast del film in prima tv. Stasera su Canale 5

Prima serata all’insegna del fisico scolpito, della musica e della vita mondana. Arriva su Canale 5 la pellicola Magic Mike XXL, arriva tra l’altro in prima tv a partire dalle ore 21.25. La commedia diretta da Gregory Jacobs è del 2015, andiamo a vedere insieme la trama, il cast e il parere della critica.

Magic Mike XXL: cast e parere della critica

La sceneggiatura della commedia è stata curata da Channing Tatum che tra l’altro è il protagonista principale del film. Al botteghino gli incassi sono stati stratosferici se li rapportiamo al budget stimato per la realizzazione della pellicola. Essendo un film con pochi effetti speciali e avendo per tema centrale il ballo e lo spettacolo, i milioni di dollari per realizzarlo sono stati solamente 14 mentre gli introiti sono arrivati fino a 123 milioni. Ad ogni modo il film non ha avuto troppo successo presso la critica, Mymovies lo valuta 2,29/5, meno della mediocrità piena mentre IMDb opta per un 5,6/10. D’accordo anche Comingsoon.it che gli da un 60/100 tutto sommato condivisibile. Nel cast invece troviamo: Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash e Adam Rodriguez.

Magic Mike XXL: la trama del film

Mike, Magic Mike, ha dovuto abbandonare la carriera dello spogliarellista per dedicarsi maggiormente ad altri ambiti tra cui quello sentimentale. Lasciato il lavoro di show man decide di investire i suoi risparmi in una attività che per lui doveva essere particolarmente vantaggiosa. A distanza di tre anni però le cose non sono andate come sperava. Il fallimento in questa nuova attività e le difficoltà economiche si ripercuotono sulla sfera sentimentale, la donna con cui si trovava a convivere infatti decide di abbandonarlo, così Mike viene assalito da quel sentimento di nostalgia nei confronti del suo vecchio stile di vita. La chiamata inaspettata è però dietro l’angolo, un suo collegava lo avvisa della possibilità di compiere un’ultima straordinaria esibizione nella Carolina del Sud, Mike ritrova così nuovi stimoli e nuovo entusiasmo.

