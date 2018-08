Non sposate le mie figlie: trama e cast del film. Stasera in tv su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda la commedia francese diretta da Philippe de Chauveron nel 2014; una sorta di Indovina chi viene a cena post litteram. Un film che parla di identità, immigrazione e razzismo, che lo fa con una tale e tagliente ironia, da alleggerire e al tempo stesso sottolineare il tema trattato.

Nel cast figurano attori francesi come Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun e Frédéric Chau.

Non sposate le mie figlie: trama del film

I protagonisti, Claude e Marie, sono una coppia cattolica, di classe sociale borghese e di stampo gollista. I coniugi hanno ben quattro figlie. Ironia della sorte, però, le prime tre sono rispettivamente sposate con un ebreo, un arabo e un asiatico.

Claude e Marie non hanno mai visto di buon occhio l’ingresso in famiglia di quei tre stranieri e, in cuor loro, sperano di meritare un cristiano francese come quarto ed ultimo genero.

Pare che la fortuna giri dalla loro parte, quando la figlia più giovane annuncia di volergli presentare a cena il suo fidanzato. Claude e Marie, per ora, sanno che è cristiano e che si chiama Charles. Ma questo già gli basta per essere soddisfatti della loro ultima figlia.

La sera a cena, i due nel massimo dello sgomento, scoprono però, che Charles in realtà è un ragazzo di origine Ivoriana, figlio di un ex militare che ha combattuto contro la colonizzazione.

Non sposate le mie figlie: curiosità sul film

Non sposate le mie figlie si muove tra cliché, stereotipi e razzismo, per parlare in chiave moderna dei fenomeni migratori, i quali caratterizzano il nostro mondo da secoli.

Passando dall’integrazione all’antisemitismo, si giunge perfino a parlare del colonialismo dell’Africa da parte dell’Europa.

Un’altra fetta del film, rappresenta invece la tolleranza, il rispetto reciproco e l’integrazione tra popoli di cultura e religioni diverse.

