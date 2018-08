Fortnite su Android: app per Samsung, i dispositivi compatibili.

Fortnite per Android è già disponibile per i cellulari Samsung. A quanto visto, non si tratta di un’esclusiva soltanto per i 2 modelli interessati (ovvero Note 9 e Galaxy Tab S4) ma coinvolge diversi dispositivi, esclusivamente a marchio Samsung. Il periodo di tempo non è ancora chiaro e tra i dispositivi ci sono anche modelli meno recenti ma sempre di fascia alta. Sono comunque, generalmente, richiesti 3 GB di RAM e Android 5.0 o superiori.

Fortnite su Android: ecco i dispositivi compatibili

La lista dei dispositivi compatibili è sicuramente una piacevole sorpresa. I cellulari Samsung su cui poter scaricare Fortnite non sono solamente 2, come previsto, bensì diversi. Questo permetterà a molti più utenti, che possiedono anche modelli più vecchi, di poter installare e giocare sul proprio dispositivo fin da subito.

Ecco la lista:

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S4

Il download scaricherà un installer di circa 4 MB che procederà poi con il download di un pacchetto di 1,4 GB circa, il gioco dovrebbe essere già funzionante. Nella descrizione è specificato che è lo stesso gioco PvP con 100 contendenti disponibile su PS4, Xbox One, PC, Mac e iOS.

Fortnite su Android: come scaricarlo

Per scaricare Fortnite non si potrà utilizzare Google Play Store, per via dell’esclusiva. Gli utenti si vedranno costretti a connettersi al sito ufficiale di Epic Games ed eseguire da lì il download dell’APK ufficiale. Una volta finita l’esclusiva per i modelli Samsung, il download sarà disponibile, con ogni probabilità, anche su Google Play Store. Sul portale Apkmirror si possono già trovato gli apk del gioco. Si tratta di 2 diversi apk, uno per il client, quello che poi provvede a scaricare i dati di gioco necessario, e l’altro per il gioco vero e proprio.

