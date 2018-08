La mia bella famiglia italiana: trama e cast del film con Alessandro Preziosi

La mia bella famiglia italiana è un film del 2014 diretto da Olaf Kreinsen, con Alessandro Preziosi, Tanja Vedhorn, Peppino Mazzotta, Karin Proia e Nunzia Schiano. Paolo Sanseviero, interpretato da Alessandro Preziosi, è un ingegnere pugliese che lavora in Germania ormai da anni. Un giorno, a causa di una strana telefonata, parte per l’Italia insieme alla sua famiglia tedesca per tornare nella sua terra d’origine. Scoprirà, così, che la sua famiglia italiana gli è mancata più di quanto pensasse.

La mia bella famiglia italiana: trama del film

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film La mia bella famiglia italiana. Il protagonista, Paolo, è uno stimato ingegnere italiano che però, da anni si è stabilito in Germania, mettendo su famiglia e quasi dimenticandosi delle proprie origini. Sua madre stessa, Angelina, lo aveva spinto a trasferirsi lì vent’anni prima, in seguito alla morte del padre. Da allora, Pietro non ha più fatto ritorno nel suo paese di origine. L’anziana donna decide dunque di fargli credere di essere in fin di vita per convincerlo a tornare in Puglia e a trascorrere un po’ di tempo insieme alla sua famiglia.

La mia bella famiglia italiana: nuove sfide e il lieto fine

Per Paolo si apriranno nuove sfide e nuovi interrogativi. Prima fra tutte, il dover recuperare il rapporto con suo fratello minore, nonchè con sua moglie Martina, con la quale sta attraversando un periodo di crisi. Lì, in Puglia, come se non bastasse, l’ingegnere farà la conoscenza della giovane Gina. Infatti potrebbe essere sua figlia e dovrà tenere a distanza la sua prima fidanzata per evitare che sua moglie si allontani da lui ulteriormente. Piano piano, Paolo riscoprirà gli affetti perduti e farà chiarezza sulla morte del padre. Il superamento di questo forte trauma gli permetterà di ritrovare se stesso e di ricucire il suo matrimonio con Martina.

