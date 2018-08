Calciomercato 2018 Juventus: Allegri ha rifiutato il Real Madrid, i motivi.

Ad inizio estate, subito dopo la fine dei campionati e l’imminente Mondiale, il calciomercato 2018 si è aperto con un vuoto sulla panchina del Real Madrid. Lo stesso Zidane ha lasciato i Blancos che hanno subito cercato un valido sostituto. Il primo nome sulla lista era quello di Massimiliano Allegri, Mister della Juventus. Il tecnico toscano, però, ha rifiutato, un po’ a sorpresa, l’offerta del Real, sentendosi legato al progetto bianconero.

Calciomercato 2018: i motivi del rifiuto di Allegri

Dopo il rifiuto di allenare il Real Madrid, Allegri ha chiarito il desiderio di rimanere a Torino e dar vita, anno dopo anno, ad un progetto sempre più serio e concreto. I motivi principali per cui il Mister bianconero ha declinato l’offerta dei Blancos, sono stati il massimo rispetto per la Juve e il mantenimento della parola. Intervistato dalla rivista ‘Stile Mese‘ il tecnico si è detto onorato dell’interesse degli spagnoli ma ha, ancor di più, rafforzato le ragioni della sua scelta: “Essere accostato ad una società come il Real mi ha riempito d’orgoglio ma gli ho detto di no perché avevo preso un impegno con il presidente Andrea Agnelli.”

In più, non si è definito una bandiera e ha smentito il confronto con Gigi Buffon ed Alex Del Piero, vere bandiere di questa squadra (e del calcio italiano degli ultimi 20 anni) ritenendosi ancora “non all’altezza” per essere considerato tale, visto che la sua avventura in bianconero è di appena 4 anni.

Calciomercato 2018: Allegri si gode la sua Juventus

Probabilmente Massimiliano Allegri non lo sapeva nemmeno, una volta rifiutato il Real ha ottenuto, dai Blancos, il loro gioiello più prezioso, Cristiano Ronaldo. Adesso il tecnico, con la stagione ormai agli sgoccioli, può godersi una rosa stellare e una squadra pronta a vincere tutto ciò che troverà sul proprio cammino. Dalla Serie A a quella Coppa, ambita e maledetta, che rincorre negli ultimi, la Champions League.

