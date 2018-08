Calciomercato 2018 Napoli: i 3 nomi per la porta, chi sono.

Il calciomercato 2018 per il Napoli non è ancora concluso. Dopo la cessione di Reina e i rispettivi acquisti di Meret e Karnezis, gli azzurri sono alla ricerca di un altro portiere. Infatti per la squadra allenata da Carlo Ancelotti le cose si sono complicate, con l’infortunio del giovane portiere italiano (fuori per qualche mese) e le prestazioni non rassicuranti dell’estremo difensore ex Udinese. La lista degli azzurri si riduce soltanto a 3 nomi su cui De Laurentiis sta già lavorando per chiudere la pratica il prima possibile.

Calciomercato 2018: il Napoli a caccia di portieri

Il primo nome sulla lista dei desideri del Napoli è quello di Guillermo Ochoa, il messicano dello Standard Liegi. Il club campano sta già provando a trattare per il portiere 33enne ma non ha ancora concretizzato l’affare. Il club belga sta provando a temporeggiare e a trattenere il portiere, visto che non troverebbe un buon rimpiazzo in così poco tempo. La seconda pista porta al nome di David Ospina, portiere dell’Arsenal, mentre l’ultima scelta ricade su Gabriel, rientrato al Milan dopo il prestito all’Empoli.

Calciomercato 2018: il tempo scorre per il Napoli

Gli interessi, concreti, per i 3 portieri hanno spinto il Napoli a giocarsi la carta del prestito con diritto di riscatto, formula che molti club non apprezzano. Lo Standard Liegi infatti, per Ochoa, ha proposto al massimo un prestito secco in modo da garantirsi, dopo appena una stagione, il portiere messicano tra i pali. La trattativa con l’Arsenal invece si sta complicando perchè il Besiktas ha richiesto l’acquisto di Ospina mentre il club azzurro è rimasto sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Rischia, pertanto, di perdere una delle piste. Ora toccherà a De Laurentiis spingere sull’acceleratore per chiudere un affare prima della fine di questa sessione di mercato.

