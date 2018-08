Pro Evolution Soccer 2019: uscita in Italia e prezzo. Ecco la demo.

L’attesa per Pro Evolution Soccer 2019 si fa sentire ma la data di uscita è ormai vicina, manca poco prima di poter gustare tutte le novità e la bellezza del gioco Konami. Il gioco uscirà in Italia il 30 Agosto, anticipando l’uscita di Fifa 2019 di circa un mese. Obiettivo principale di Pes sarà quello di provare a togliere il titolo di “miglior videogioco di calcio” ai diretti rivali.

Pro Evolution Soccer 2019: come scaricare la demo

Per ingannare l’attesa che separa i videogiocatori dall’uscita di Pes 2019, la Konami ha reso disponibile una demo. La grande curiosità riguarda l’assenza della Champions League (passata a EA Sports) e a come avrà reagito per compensare questa importante mancanza. Fin da subito la risposta sembra essere legata al gameplay, al quale gli sviluppatori hanno dedicato la maggior parte del lavoro per cercare di limare i difetti trovati nell’ultima edizione di PES. Grazie alla demo, c’è stata la possibilità di valutare i comportamenti di arbitri e portieri e il funzionamento del gioco in rete tramite partite online. Nel complesso gli arbitri sembrano molto più attenti ai falli e alle sanzioni da applicare tramite cartellino giallo. Anche per i portieri si sono fatti passi in avanti, gli estremi difensori riescono infatti a compiere veri e propri miracoli su conclusioni a ravvicinate, e a tuffarsi in modo plastico sui tiri dalla distanza.

La demo è gratuita e scaricabile attraverso la propria console (PlayStation 4, Xbox One) cercando il titolo nello store digitale. In più, anche sul PC tramite Steam. Le squadre a disposizione sono solamente 12: FC Barcelona, Liverpool FC, FC Schalke 04, Inter, AC Milan, AS Monaco, CR Flamengo, São Paulo FC, SE Palmeiras, Colo-Colo, Francia, Argentina.

Pro Evolution Soccer: copertina e prezzo

La copertina di Pro Evolution Soccer 2019 è un’autentica novità, una via di mezzo tra passato e presente. Non c’è solamente una stella attuale, ma anche un fuoriclasse che ha ormai detto addio al calcio. Grazie alla partnership con il Barcellona, Konami ha scelto Coutinho come protagonista della copertina, affiancato da David Beckham.

I prezzi cambiano in base all’edizione. La Standard ad esempio includerà il prestito di Philippe Coutinho e David Beckham nella modalità MyClub, in più un agente Premium e 3 rinnovi contrattuali per i giocatori da utilizzare ogni settimana. Il prezzo è fissato sui 59,99 euro. La David Beckham Edition (69,99 euro) oltre a tutti i contenuti della versione precedente, avrà Beckham a titolo definitivo. La Legend Edition (solamente in digitale a 79,99 euro) avrà come extra un giocatore della modalità myClub Legends (tra cui Maradona, Nedved, Maldini e Gullit) e la possibilità di utilizzare l’agente Premium e 3 rinnovi contrattuali per 30 settimane. Disponibile anche l’Inter Edition, al prezzo di 70 euro. Avrà la copertina completamente nerazzurra e premi speciali, non ancora definiti, per la modalità MyClub. Prenotando il gioco formato digitale su PC e Xbox One ci sarà prestito di Romario per un totale di 10 partite, oltre a 1000 crediti MyClub. Su PS4, si avrà inoltre un tema di PES 2019 per personalizzare la console.

