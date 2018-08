Seduzione letale: trama e cast del film. Stasera in prima tv Rai 2

Seduzione letale: trama e cast del film. Stasera in prima tv Rai 2

Per il ciclo Il difficile mondo delle donne, questa sera su Rai 2 andrà in onda il film Seduzione letale.

La pellicola, diretta nel 2015 da Nancy Leopardi, vede come protagonista Caleb Ruminer nel ruolo del giovane Mark Richards; al suo fianco Amanda Detmer, Dina Meyer, Brian Thomas Smith e Tessa Harnetiaux.

Mark, prossimo al diploma, decide di partire per il college di Princeton. La madre è vedova e molto apprensiva, ma lascia ugualmente il ragazzo libero di fare la propria scelta.

Qui, Mark, dovrà però fare i conti con Carissa, una donna molto più grande di lui, subdola e manipolatrice.

Richard Brock – Anatomia di un segreto: trama e cast del film su Rai 2

Seduzione letale: trama del film, stasera su Rai 2

Mark è un neodiciottenne, studente modello con tanti sogni nel cassetto. Il ragazzo vive con sua madre, Tanya, la quale, dopo essere rimasta tragicamente vedova, è divenuta molto protettiva nei confronti del figlio.

Quando Mark decide di trasferirsi a Princeton per frequentare il college, la madre lo lascia andare mal volentieri, conscia dei pericoli a cui il giovane potrebbe andare incontro. Qui, difatti, Mark fa la conoscenza di Carissa, una donna affascinante con cui il ragazzo inizia una profonda e travolgente frequentazione amorosa.

Seduzione letale: trama del film, l’incubo di Mark

Quella che per l’adolescente è solo un’avventura, si trasformerà ben presto in vero e proprio incubo, a causa del carattere morboso e possessivo di Carissa. Quando Tanya viene a conoscenza di quella pericolosa relazione, raggiunge il figlio per strapparlo dalle grinfie di quella donna folle e meschina.

Il comportamento di Tanya scatenerà una terribile reazione da parte di Carissa, la quale giungerà a rapire il giovane Mark, chiedendo alla madre di fare una scelta.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK