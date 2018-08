Richard Brock – Anatomia di un segreto: trama e cast del film, stasera in tv Rai 2

Questa sera, sabato 11 agosto, torna su Rai 2 l’appuntamento con il ciclo di film Nel segno del giallo. Andrà in onda il lavoro di Andreas Prochaska, dal titolo Richard Brock – Anatomia di un segreto.

Un poliziesco in classico stile tedesco, dalla trama ingarbugliata e ricca di colpi di scena.

Nel cast figurano attori come Heino Ferch, nei panni del protagonista; Fritz Karl, la femme fatale Sabrina Reiter, Maria Köstlinger, Gerhard Liebmann e Inge Maux.

Richard Brock – Anatomia di un segreto: trama completa

Richard Brock è uno stimato detective di Vienna, nonché criminologo. L’uomo ha però una relazione con l’affascinante Paula, moglie del suo collega Alexandre Moser.

Una sera, poco dopo uno dei loro incontri, l’appartamento di Brock viene colpito da un incendio.

Nella casa del detective, però, trovano il cadavere di Lucas Gabner, suo vicino di casa. L’autopsia rivelerà che l’uomo è stato colpito violentemente dopo essere stato narcotizzato.

Richard Brock diventerà il principale indiziato e inizierà così per l’uomo una vera e propria corsa contro il tempo per difendere la propria innocenza. Chissà se nel tragico accaduto non c’entri proprio il so collega, rivale in amore.

Richard Brock – Anatomia di un segreto: cast del film

E’ il regista Andreas Prochaska a dirigere i protagonisti di Richard Brock. Quest’ultimo è interpretato da Heino Ferch, attore famoso per il ruolo di Albert Speer nel film La caduta – gli ultimi giorni di Hitler.

Heino Ferch è alla sua seconda collaborazione con Prochaska. In precedenza, infatti, aveva preso parte alle riprese della pellicola L’attentato – Sarajevo 1914.

Al fianco di Ferch ritroviamo Fritz Karl e Sabrina Reiter, due connazionali poco noti al grande pubblico italiano.

