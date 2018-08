Whatsapp: testo messaggi alterato, come funziona la falla scoperta.

L’ultima scoperta su Whatsapp riguarda il testo dei messaggi alterato. Sebbene sia l’applicazione di messaggistica più utilizzata e sondata dai ricercatori di sicurezza, comporta ogni tanto qualche problema operativo o di sicurezza. La novità sul testo alterato dei messaggi permette di manipolare, appunto, i messaggi inviati in precedenza da qualcuno. Questo metodo potrebbe essere utilizzato dai truffatori in chat private o di gruppo. Per ora, però, non risulta esser stato mai utilizzato.

Whatsapp: di cosa si tratta e come funziona

Bisogna far chiarezza sulla questione dei messaggi alterati per capire di cosa si tratta e come funziona. I ricercatori della società di cyber sicurezza israeliana Check Point sostengono di aver trovato una falla in Whatsapp che permetterebbe così ai truffatori di modificare il contenuto di un messaggio inviato in precedenza da qualcuno. Per farlo hanno creato una versione modificata di Whatsapp che consente di citare un messaggio inviato da qualcuno modificandone il testo iniziale oppure usufruire della possibilità di citazione in una conversazione di gruppo per cambiare l’identità del mittente. Tra le altre funzioni, c’è anche quella di inviare un messaggio a un membro di un gruppo e far recapitare il messaggio di risposta alla chat collettiva.

Whatsapp: il messaggio di risposta

La replica di Whatsapp è stata puntuale. Il suo messaggio di risposta, rilasciato al “New York Times“, riconosce la possibilità di quel tipo di manipolazione, ma non vuole ingigantire la cosa. Secondo l’azienda dell’app di messaggistica (controllata da Facebook) non si parla di una falla di sicurezza. Per Whatsapp il sistema funziona senza nessun tipo di problema; quel tipo di intervento era già stato messo in conto, ed equivale ad alterare il testo di un’email ricevuta nel momento in cui si risponde Per loro, quindi, la scoperta di Check Point non ha nulla a che vedere con la sicurezza della cifratura end-to-end di Whatsapp, in cui solalmente mittente e destinatario di una conversazione possono leggere i messaggi. Per garantire comunque una maggior sicurezza, l’azienda ha promesso di eliminare dall’app chiunque utilizzerà questo metodo.

