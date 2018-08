Calciomercato 2018 Napoli: Tatarusanu al posto di Ochoa, tifosi delusi.

Questo calciomercato 2018 per il Napoli sta per terminare con l’arrivo di un portiere, il terzo negli ultimi 2 mesi. La prima pista su cui puntava De Laurentiis era quella di Ochoa, trattenuto dallo Standard Liegi. Allora gli azzurri, che non possono permettersi di concludere la sessione di mercato senza un altro portiere, hanno immediatamente virato su Tatarusanu. Questa scelta ha deluso, e non poco, i tifosi napoletani.

Calciomercato 2018: Tatarusanu al Napoli

Per Tatarusanu la pista sembra più semplice, visto che l’ex portiere della Fiorentina è disposto a tornare in Italia. Ci sarà adesso da trattare con il Nantes, sul tavolo della trattativa la proposta degli azzurri è quella del prestito con diritto di riscatto. Per l’estremo difensore di origini rumene, il Napoli potrebbe rappresentare la svolta, avendo comunque già dimestichezza con il campionato italiano. Nell’ultima stagione il portiere classe 86 ha collezionato 37 presenze, alternando alle buone prestazioni, tante partite poco convincenti. Per lui gli azzurri sono pronti a chiudere in 48 ore visto l’urgente bisogno di qualcuno tra i pali e il calciomercato quasi allo scadere.

Calciomercato 2018: le altre piste

Il desiderio del Napoli sarebbe quello di garantirsi un portiere tramite il prestito con diritto di riscatto, in modo da ottenere un tassello in più nella stagione successiva. Questa formula però non è molto gradita dai club, infatti gli azzurri hanno perso diverse occasioni di acquisto o prestito secco. I nomi più interessanti che il Napoli continua tuttora a seguire riguardano Ochoa e Mignolet che, per ragioni diverse, non arriveranno in Italia. La squadra belga ha proposto a De Laurentiis un prestito secco per il portiere messicano temporeggiando fino all’ultimo in vista anche la partita dei preliminari di Champions League. La fretta della squadra partenopea di concludere quanto prima un affare, ha fatto sfumare il tutto. Questa situazione ha deluso i tifosi napoletani che, dopo acquisti non proprio irresistibili, si sarebbero aspettati un nome più importante.

