Calciomercato 2018: acquisti e cessioni, le trattative all’11 agosto.

Ad una settimana dalla fine del calciomercato 2018 ci sono ancora tante squadre a caccia di giocatori. Sono tanti sia gli acquisti che le cessioni già concluse. Tante invece le trattative ancora in corso, da concludere in pochissimi giorni. Per la Juventus si parla più di mercato in uscita, stessa cosa per il Milan. Il Napoli invece è ancora alla, disperata, ricerca di un portiere, con la comparsa di un nuovo nome. I club di Serie A non hanno, quindi, completato del tutto le rispettive rose che presentano in vista del campionato.

Calciomercato 2018: le trattative all’11 agosto

Per il Frosinone c’è una vasta scelta in attacco tra Sau, Matri, Lapadula e Borriello. Affare che la società laziale vuole chiedere in poche ore. L’Inter sta chiudendo con il Monaco per Balde Keita che potrebbe ritornare subito in Italia. Si lavora per un prestito a 5 milioni e diritto di riscatto a 34. Per la Juventus si parla di Andrea Favilli, giovane italiano che ha fatto molto bene nell’ICC (International Champions Cup). Su di lui diverse squadre, ma la società sta virando sul Genoa. I bianconeri mettono in uscita anche Sturaro che, dopo 4 stagioni, lascia la Juventus. Per lui sembra esserci lo Sporting. Per il Napoli spunta l’idea Tatarusanu dal Nantes. Il portiere ex viola ha dato l’ok per giocare in azzurro.

Per il Milan in uscita ci sono Andrè Silva, con cui sembra esser fatta con il Siviglia e Luca Antonelli, quasi ufficiale il suo arrivo all’Empoli. Per il Chievo un rinforzo importante a centrocampo, l’arrivo di Obi dal Torino sembra essere quasi certo. Il Torino prova lo sprint per Viviani mentre la Roma chiede N’Zonzi e Suso che i rossoneri sembrano aver “blindato“. La Lazio è ancora in un vortice che vede sotto le luci dei riflettori il serbo Milinkovic-Savic. Si tratta di un tiro alla fune tra Real Madrid e Juventus.

Calciomercato 2018: acquisti e cessioni dei primi 10 club

Gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A hanno riportato il campionato italiano ad un livello molto alto, grazie ai rinforzi di ogni singolo club. Ecco la lista che va dall’Atalanta all’Empoli:

Atalanta: ACQUISTI: Sportiello (Fiorentina); Reca (Wisla Plock), Tumminello (Roma); Battella (Inter); Carraro (Inter); Mattiello (Spal);Vernier (Cittadella); Zapata (Sampdoria); Pasalic (Chelsea); CESSIONI: Spinazzola (Juventus); Caldara (Juventus); Cristante (Roma); Sportiello (Frosinone); Rizzo (Bologna)

Bologna: ACQUISTI: Dijks (parametro zero); Paz (Newell’s Old Boys); A. Ferrari (Verona); Okwonkwo (Brescia); Petkovic (Verona); Skorupski (Roma); Svanberg (Malmoe); Rizzo (Atalanta); Falcinelli (Sassuolo); Caio Pirana (Capodarsego); Rispoli (Palermo); Calabresi (Roma); Santander (Copenaghen); CESSIONI: Mirante (Roma); Verdi (Napoli); Masina (Watford); Oikonomou (Aek Atene); Di Francesco (Sassuolo); Ferrari (Sampdoria); Romagnoli (Empoli); Crisetig (Frosinone)

Cagliari: ACQUISTI: Srna (Shakhtar Donetsk); Melchiorri (Carpi); Capuano (Crotone); Salamon (SPAL); Colombatto (Perugia); Pajac (Perugia); Capello (Padova); Castro (Chievo); Cerri (Juventus); Lombardi (Juventus); Bradaric (Rijeka); CESSIONI: Castan (Roma); Salamon (Spal); Miangue (Standard Liegi); Krajnc (Frosinone); Ceter (Olbia); Antonini (Gremio)

Chievo: ACQUISTI: Stepinski (Nantes); Rodriguez (Empoli); Garritano (Carpi); Yamga (Pescara); Sbampato (Francavilla); Rigione (Ternana); Cinelli (Cremonese); Mbaye (Carpi); Floro Flores (Bari); Jallow (Cesena); Djordjevic (Lazio); CESSIONI: Inglese (Napoli); Bastien (Standard Liegi); Dainelli (parametro zero); Gobbi (parametro zero); Castro (Cagliari)

Empoli: ACQUISTI: Marcjanik (Arca Gdyna); Zappella (Cuneo); Picchi (Pistoiese); Damiani (Lucchese); Borghini (Gavorrano); Seminara (Prato); Gargiulo (Prato); Fantacci (Prato); Tchanturia (L.Tbilisi); Mraz (Zilina); Buchel (Verona); Bittante (Carpi); La Gumina (Palermo); Fulignati (Cesena); Silvestre (Sampdoria); CESSIONI: Gabriel (Milan); Ninkovic (Genoa); Luperto (Napoli); Castagnetti (Spal); Donnarumma (Brescia)

Calciomercato 2018: acquisti e cessioni da Fiorentina a Juventus

Fiorentina: ACQUISTI: Pezzella (Betis Siviglia); Tomovic (Chievo); Diks (Feyenoord); Biraghi (Pescara); Laurini (Empoli); Saponara (Empoli); Sanchez (Espanyol); Castrovilli (Cremonese); Graiciar (Slovan Liberec); Lafont (Tolosa); Hanchko (Zilina); Venuti (Benevento); Ceccherini (Crotone); Gerson (Roma); Norgaard (Brondby); Gillekens (Lauven); Pjaca (Juventus); Mirallas (Everton); Vlahovic (Partizan); CESSIONI: Sportiello (Atalanta); Badelj (parametro zero); Falcinelli (Sassuolo); Dias (Monaco); Rebic (Eintracht); Bruno Gaspar (Sporting); Lo Faso (Palermo); Tomovic (Chievo)

Frosinone: ACQUISTI: Sportiello (Atalanta); Criseting (Bologna); Molinaro (Torino); Goldaniga (Sassuolo); Perica (Udinese); Hallfredsson (Udinese); Vloet (Nac Breda); CESSIONI: Zappino (parametro zero); Crivello (parametro zero); Frara (parametro zero)

Genoa: ACQUISTI: Criscito (parametro zero); Ninkovic (Empoli); Brivio (Entella); Gakpè (Amiens); Morosini (Avellino); Ghiglione (Pro Vercelli); Asencio (Avellino); Fiamozzi (Pescara); Romero (Belgrano); Radu (Avellino); Valietti (Inter); Callegari (Psg); Marchetti (Lazio); Vodisek (Olimpia Lubiana); Sandro (Benevento); Romulo (Verona); Mazzitelli (Sassuolo); Kouamè (Cittadella); Spinelli (Tigre); CESSIONI: Bertolacci (Milan); Medeiros (Sporting Lisbona); Pedro Pereira (Benfica); Bessa (Verona); Perin (Juventus); Izzo (Torino); Improta (Benevento); Taarabt (Benfica); Rigoni (Parma); Salcedo (Inter)

Inter: ACQUISTI: de Vrij (parametro zero); Asamoah (parametro zero); Lautaro Martinez (Racing); Joao Mario (West Ham); Longo (Tenerife); Forte (Spezia); Puscas (Novara); Biabiany (Sparta Praga); Radu (Avellino), Di Gennaro (Spezia), Nainggolan (Roma); Politano (Sassuolo); Salcedo (Genoa); Vrsaljko (Atletico Madrid); CESSIONI: Cancelo (Valencia); Rafinha (Barcellona); L. Lopez (Benfica); Kondogbia (Valencia), Santon (Roma); Zaniolo (Roma); Valietti (Genoa); Odgaard (Sassuolo); Nagatomo (Galatasaray); Kondogbia e Murillo (Valencia); Bettella (Atalanta); Biabiany (Parma); Carraro (Atalanta); Eder (Jiangsu)

Juventus: ACQUISTI: Spinazzola (Atalanta); Caldara (Atalanta); Emre Can (Liverpool); Perin (Genoa); Pjaca (Schalke); Favilli (Ascoli); Kean (Verona); Cancelo (Valencia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Bonucci (Milan); CESSIONI: Asamoah (parametro zero); Lichtsteiner (parametro zero); Buffon (parametro zero); Howedes (parametro zero); Cerri (Cagliari); Mandragora (Udinese); Cerri (Cagliari); Jakupovic (Empoli); Audero (Sampdoria); Caldara (Milan); Higuain (Milan); Pjaca (Fiorentina)

Calciomercato 2018: acquisti e cessioni degli altri 10 club

Qui sotto la lista che va dalla Lazio alla Roma.

Lazio: ACQUISTI: Kishna (ADO Den Haag); Morrison (Atlas de Guadalajara); Filippini (Pisa); Germoni (Perugia); Cataldi (Benevento); Palombi (Salernitana); Prce (Istra); Mauricio (Legia Varsavia); Tounkara (Flamurtari); Lombardi (Benevento); Adamonis (Salernitana); Minala (Salernitana); Sprocati (Salernitana); Durmisi (Betis); Proto (Olympiakos); Berisha (Salisburgo); Acerbi (Sassuolo); Correa (Siviglia); Badelj (Fiorentina); CESSIONI: de Vrij (parametro zero); Marchetti (parametro zero); Nani (Valencia); Tounkara (Schaffhausen); Felipe Anderson (West Ham); Prce (Nicosia)

Milan: ACQUISTI: Reina (parametro zero); Strinic (parametro zero); Bacca (Villarreal); Bertolacci (Genoa); Gabriel (Empoli); Plizzari (Ternana); Felicioli (Verona); Simic (Crotone); Halilovic (Amburgo); Caldara (Juventus); Higuain (Juventus); CESSIONI: Bonucci (Milan), Kalinic (Atlético Madrid)

Napoli: ACQUISTI: Ciciretti (Benevento); Younes (Ajax); Verdi (Bologna); Lasicki (Wisla Plock); Inglese (Chievo); Luperto (Empoli); R. Insigne (Parma); Grassi (Spal); Maksimovic (Spartak Mosca); Meret (Udinese); Karnezis (Udinese); Fabian Ruiz (Betis Siviglia); CESSIONI: Maggio (parametro zero); Reina (parametro zero); Milic (parametro zero); Rafael C. (parametro zero); Jorginho (Chelsea); Ciciretti (Parma)

Parma: ACQUISTI: Stulac (Venezia); Dimarco (Inter); Biabiany (Inter); Ceravolo (Benevento); Dezi (Napoli); Gagliolo (Carpi); Sierralta (Udinese); Bruno Alves (Rangers); Gobbi (Chievo); Rigoni (Genoa); Ciciretti (Napoli); CESSIONI: Lucarelli (parametro zero); R. Insigne (Napoli)

Roma: ACQUISTI: Coric (Dinamo Zagabria); Marcano (Porto); Cristante (Atalanta); Tumminello (Crotone); Castan (Cagliari); Verde (Verona); Kluivert (Ajax); Santon (Inter); Zaniolo (Inter); Mirante (Bologna); Pastore (Paris Saint-Germain); Bianda (Lens); Fuzato (Palmeiras); Olsen (Copenaghen); CESSIONI: Lobont (svincolato); J. Silva (Sporting Lisbona); Nainggolan (Inter); Skorupski (Bologna); Tumminello (Atalanta); Bruno Peres (San Paolo); Machin (Pescara); Calabresi (Bologna); Alisson (Liverpool); Gerson (Fiorentina); Defrel (Sampdoria)

Calciomercato 2018: acquisti e cessioni dalla Sampdoria all’Udinese

Sampdoria: ACQUISTI: Bonazzoli (Spal); Falcone (Gavorrano); Dodò (San Paolo); Ivan (Pro Vercelli); Colley (Genk); A. Ferrari (Bologna); Peeters (Bruges); Audero (Juventus); Defrel (Roma); Junior Tavares (San Paolo); Ronaldo Viera (Leeds); CESSIONI: Strinic (parametro zero); G. Ferrari (Sassuolo); Belec (Benevento); Viviano (Sporting); Zapata (Atalanta); Torreira (Arsenal); Silvestre (Empoli)

Sassuolo: ACQUISTI: Rogerio (Juventus); Falcinelli (Fiorentina); Trotta (Crotone); G. Ferrari (Sampdoria); Scamacca (Cremonese); Odgaard (Inter); Boateng (Eintracht); Marchizza (Avellino); Ricci (Crotone); Djuricic (Benevento); Di Francesco (Bologna); Boga (Chelsea); Bourabia (Konyaspor); CESSIONI: Politano (Inter); Falcinelli (Bologna); Rogerio (Juventus); Marson (Palermo); Mota Carvalho (Entella); Acerbi (Lazio), Mazzitelli (Genoa); Goldaniga (Frosinone)

Spal: ACQUISTI: Gomis (Nocerina); Salamon (Cagliari); Kurtic (Atalanta) Viviani (Verona); Paloschi (Atalanta); Milinkovic-Savic (Torino); Katuma (Novara); Valdifiori (Torino); Dickmann (Novara); Valoti (Verona); Petagna (Atalanta); Salvi (Atalanta); Djorou (Antalyaspor); CESSIONI: Meret (Udinese); Grassi (Napoli); Bonazzoli (Sampdoria); Mattiello (Atalanta); Simic (Sampdoria); Dramè (Atalanta); Mattiello (Atalanta); Borriello (parametro zero)

Torino: ACQUISTI: Boyè (Celta Vigo); Lukic (Levante); Carlão (Apoel); Ajeti (Crotone); Izzo (Genoa), Meitè (Monaco); Bremer (Atletico Mineiro); Rosati (Perugia); Damascan (Sheriff); CESSIONI: Gomis (Spal); Burdisso (parametro zero); N’Koulou (Lione); Diop (parametro zero); Valdifiori (Spal); Barreca (Monaco); Milinkovic Savic (Spal); Barreca (Monaco); Boyé (Aek Atene)

Udinese: ACQUISTI: Matos (Verona); Heurtuax (Verona); Meret (Spal); Karnezis (Watford); Ewandro (Estoril); Evangelista (Estoril); Bajic (Instanbul B.B.); Musso (Racing Avellaneda); Mandragora (Juventus); Vizeu (Flamengo); Vizeu (Flamengo); Pussetto (Huracan); CESSIONI: Maxi Lopez (parametro zero); Zampano (Pescara); Meret (Napoli); Karnezis (Napoli); Widmer (Basilea); Pussetto (Huracan); Perica (Frosinone); Halfredsson (Frosinone)

