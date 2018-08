Calciomercato 2018: Milan, Castillejo in dirittura d’arrivo

Samu Castillejo è in chiusura con il Milan.

Lo spagnolo classe 1995 dovrebbe arrivare a Milano in breve tempo in prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni.

Il giocatore non si sta nemmeno più allenando con la squadra valenciana, anche se questo sarebbe dovuto ad un piccolo infortunio occorsogli.

Nell’operazione probabilmente ci sarà di mezzo anche il cartellino di Carlos Bacca, che tornerà dunque al Villarreal dopo averci giocato la scorsa stagione.

Questa volta però, lo farà a titolo definitivo.

Con questa cessione, il Milan risparmierà circa 16 milioni di euro di ingaggio, relativi allo stipendio dell’attaccante colombiano che con i rossoneri ha un contratto che scade nel 2022.

Calciomercato 2018: Castillejo altro rinforzo per Gattuso e il Milan

Pare sia stata decisiva una telefonata tra Leonardo e il presidente del Villarreal, per far si che le parti in causa arrivassero ad un accordo comune.

Il giocatore, fortemente voluto da Gattuso, arriverà in Italia nelle prossime ore per firmare con il club rossonero.

Sfumata dunque la pista che portava a Quincy Promes, ala olandese attualmente in forza allo Spartak Mosca che veniva considerato come il primo nome per la fascia milanista.

