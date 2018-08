Serie B: sorteggiato tra le polemiche il calendario cadetto

In mezzo alle furiose polemiche che già conosciamo ampiamente, è stato sorteggiato il calendario della stagione 2018/2019 di Serie B.

Il campionato cadetto vedrà al via (per ora) solo 19 squadre, con l’obbligo dunque di riposo per una compagine ad ogni giornata.

Oltre a questo assisteremo ad uno spezzatino simile a quello della Serie A.

Le partite saranno così suddivise:

Una partita il venerdì alle 21:00

Tre partite il sabato alle 15:00

Una partita il sabato alle 18:00

Due partite la domenica alle 15:00

Una partita la domenica alle 21:00

Una partita il lunedì alle 21:00

Ci saranno ben cinque turni infrasettimanali:

martedì 25 settembre

martedì 30 ottobre

giovedì 27 dicembre

martedì 26 gennaio

martedì 22 aprile

Si scenderà in campo anche nel periodo natalizio, con tre turni tra il 23 ed il 30 dicembre.

La Serie B si fermerà per 4 weekend più la pausa invernale tra dicembre e gennaio. Queste le date:

8-9 settembre

13-14 ottobre

17-18 novembre

31 dicembre – 19 gennaio ( pausa invernale )

) 23-24 marzo

Infine si giocherà a Pasquetta ( lunedì 22 aprile) e il 1° maggio (mercoledì).

Ecco il calendario completo di Serie B

PRIMA GIORNATA

Ascoli-Cosenza

Benevento-Lecce

Brescia-Perugia

Cittadella-Crotone

Cremonese-Pescara

Foggia-Carpi

Hellas Verona-Padova

Salernitana-Palermo

Venezia-Spezia

Riposa: Livorno

SECONDA GIORNATA

Carpi–Cittadella

Cosenza–Hellas Verona

Crotone–Foggia

Lecce–Salernitana

Padova–Venezia

Palermo–Cremonese

Perugia–Ascoli

Pescara–Livorno

Spezia–Brescia

Riposa: Benevento

TERZA GIORNATA

Ascoli–Lecce

Brescia–Pescara

Cittadella–Cosenza

Cremonese–Spezia

Foggia–Palermo

Hellas Verona–Carpi

Livorno–Crotone

Salernitana–Padova

Venezia–Benevento Riposa: Perugia QUARTA GIORNATA Benevento–Salernitana

Carpi–Brescia

Cosenza–Livorno

Crotone–Hellas Verona

Lecce–Venezia

Padova–Cremonese

Palermo–Perugia

Pescara–Foggia

Spezia–Cittadella Riposa: Ascoli QUINTA GIORNATA Brescia–Palermo

Cittadella–Benevento

Cremonese–Cosenza

Foggia–Padova

Hellas Verona–Spezia

Livorno–Lecce

Perugia–Carpi

Pescara–Crotone

Salernitana–Ascoli Riposa: Venezia SESTA GIORNATA Ascoli–Cremonese

Benevento–Foggia

Cosenza–Perugia

Crotone–Brescia

Lecce–Cittadella

Padova–Pescara

Salernitana–Hellas Verona

Spezia–Carpi

Venezia–Livorno Riposa: Palermo SETTIMA GIORNATA Brescia–Padova

Carpi–Cosenza

Cremonese–Salernitana

Foggia–Ascoli

Hellas Verona–Lecce

Livorno–Spezia

Palermo–Crotone

Perugia–Venezia

Pescara–Benevento Riposa: Cittadella OTTAVA GIORNATA Ascoli–Carpi

Benevento–Livorno

Cittadella–Brescia

Cosenza–Foggia

Crotone–Padova

Lecce–Palermo

Salernitana–Perugia

Spezia–Pescara

Venezia–Hellas Verona Riposa: Cremonese NONA GIORNATA Benevento–Cremonese

Brescia–Cosenza

Crotone–Salernitana

Foggia–Lecce

Hellas Verona–Perugia

Livorno–Ascoli

Padova–Spezia

Palermo–Venezia

Pescara–Cittadella Riposa: Carpi