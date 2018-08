Meteo Ferragosto 2018 in Italia: previsioni temporali, ecco dove arrivano.

L’argomento più caldo degli ultimi giorni è sicuramente il meteo Ferragosto 2018. Come da tradizione, il 15 Agosto è “un giorno di festa”. Le famiglie (o anche gli amici) si riuniscono e vanno al mare, fanno un’escursione oppure ci si rilassa in campagna con l’immancabile grigliata di carne. Quest’anno però a rovinare i piani potrebbero esserci freddo e temporali. Le temperature si abbasseranno eliminando il caldo africano, che ha regnato indisturbato per tutto il mese di Luglio.

Meteo Ferragosto 2018: piogge nel Nord Italia

Dopo temperature molto calde e afose, arriverà quindi un’ondata di maltempo quasi “autunnale” che non comprende soltanto Ferragosto, ma tutta la settimana. Infatti già dal 13 Agosto le temperature in Italia si sono abbassate, preparandosi ad accogliere il brusco calo delle temperature accompagnato da piogge, grandinate e temporali. Principale vittima di questa allerta meteo è il Nord Italia con Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto particolarmente interessate. Le piogge, poi, si sposteranno verso il Centro e verso Sud colpendo, proprio il 15, le regioni “più calde” con la cosiddetta burrasca di ferragosto. L’ondata di maltempo però, nelle regioni centrali, dovrebbe durare soltanto la mattina, garantendo il sole per il resto della giornata. Dall’Abruzzo in giù sono previsti temporali.

Meteo Ferragosto 2018: escluso il mare

Viste le temperature fredde e il tempo instabile (fino a Domenica 19) la scelta mare per i prossimi giorni è esclusa. Ci si potrebbe accontentare di una giornata in campagna, seppur al chiuso, in modo da passare una giornata in compagnia. Le temperature massime si avranno a Firenze e Bologna con 31 gradi, le minime al Nord si aggireranno tra i 16 e i 19 gradi. Al Centro-Sud si toccheranno fino a 28 gradi. I venti di Maestrale e Tramontana soffieranno sull’Italia portando un’ondata di, improvviso, fresco ed eliminando l’afa che accompagna il paese dall’inizio dell’estate.

