Diretta Chievo-Juventus: streaming, risultato e highlights gol – LIVE.

La prima di giornata di Serie A 2018/2019 si aprirà con la Juventus. La partita si giocherà Sabato 18 Agosto alle ore 18:00, la diretta Chievo-Juventus vedrà l’esordio in bianconero, e nel campionato italiano, di Cristiano Ronaldo. Sarà il Chievo ad ospitare la Vecchia Signora e ad aprire le danze di questo nuovo campionato al Bentegodi di Verona. La squadra di Allegri vuole partire bene e incassare già la prima vittoria per mettere in chiaro, fin da subito, la propria forza. Per il Chievo sarà importante partire con il piede giusto. C’è grande attesa per l’inizio di questo nuovo campionato e dell’esordio del fuoriclasse portoghese.

Dove vedere la partita in diretta streaming e TV

Diretta Chievo-Juventus: dove guardarla

Il primo match di Serie A 2018/2019 verrà trasmesso in diretta tv su Sky alle ore 18:00. Gli abbonati della piattaforma di Murdoch potranno gustarsi in esclusiva la partita della prima giornata che vedrà Cristiano Ronaldo giocare i suoi primi 90 minuti in Italia. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, mentre la diretta live scritta si potrà seguire sia su Diretta.it che su OASport. La cronaca della partita verrà aggiornata minuto per minuto per vivere, nel miglior modo possibile, la sfida tra i 2 club.

Diretta Chievo-Juve: la squadra stellare dei bianconeri

Impossibile nascondere il timore del Chievo nell’affrontare questa Juventus a dir poco stellare. Nelle ultime 7 stagioni la squadra bianconera si è sempre rinforzata, aggiungendo alla propria rosa tasselli preziosi. Quest’anno però, dopo tanti anni di successi in Italia, il salto di qualità era quasi un obbligo. Gli acquisti, tutti mirati, rappresentano una minaccia per ogni club di Serie A e le squadre di Champions League. C’è molta curiosità nel vedere in bianconero non solo Cristiano Ronaldo ma anche tutti gli altri giocatori che compongo questa rosa interessante. Le probabili formazioni sono state già annunciate ma nulla assicura che non ci saranno cambiamenti.

Chievo con il 4-3-2-1: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; Obi, Radovanovic, Hatemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore Lorenzo D’Anna.

Juventus con il 4-3-3: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Can; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Massimiliano Allegri.

