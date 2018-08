Dove vedere Chievo-Juventus in diretta streaming e TV

Il 18 Agosto infatti si giocherà Chievo-Juventus, prima partita del campionato 2018-2019. E’ arrivato quindi il momento che tutti i tifosi bianconeri aspettavano : il debutto di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve. Il match è in programma alle ore 18 allo stadio “Bentegodi” di Verona. Per la Juve, un primo passo verso una riconferma che significherebbe ottavo scudetto di fila.

Diretta streaming, risultato e highlights gol – LIVE

Riflettori puntati su Cristiano Ronaldo

Chievo-Juventus non sarà una partita facilissima per la squadra di Torino. I gialloblù in casa sono difficili da affrontare. Ma la Juve vuole ripartire forte per arrivare a uno scudetto che ha tutta l’intenzione di rivincere. Inutile dire che tutta l’attenzione sarà su Cristiano Ronaldo. Considerato il miglior giocatore del mondo e attuale detentore del Palone d’Oro che ha vinto 5 volte, l’attaccante portoghese debutterà proprio sabato prossimo. Da lui si aspettano molto i tifosi che sognano in grande. Ma anche Allegri, che avrà a disposizione una nuova squadra con innesti che la rendono competitiva su due fronti : campionato e soprattutto Champions League.

Dove vedere Chievo-Juventus

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport. Per gli abbonati italiani che si trovano in Italia e nell’Unione Europea, sarà visibile anche in streaming attraverso l’app SkyGo. Chievo-Juventus non sarà trasmessa soltanto in Europa : grazie all’accordo Lega-ESPN, sarà diffusa anche sui canali tradizionali del network USA, come “Match Of The Week” della prima giornata di campionato. C’è proprio moltissima attenzione intorno a alla prima prova della nuova Juve.

I giocatori in campo : le probabili formazioni

Nelle file del Chievo, tre giocatori per due maglie : Bani, Tomovic e Rossettini si disputeranno due posti da centrale. Dubbi anche a centrocampo, fra Nicola Rigoni e Obi. Davanti, Birsa e Giaccherini a supporto di Stepinki, che sembra in vantaggio su Djordjevic.

Nella Juventus, data per scontata la presenza di Cristiano Ronaldo, occhio anche al debutto in bianconero di Emre Can e Cancelo. Il ritrovato Bonucci farà coppia con Chiellini. In caso di 4-2-3-1 coppia Douglas Costa-Quadrado, altrimenti solo il brasiliano dovrebbe partire titolare. In porta Szczesny.

