Cristiano Ronaldo e il suo effetto, la Serie A negli USA su ESPN

L’acquisto di Cristiano Ronaldo non produce effetti positivi solo per la Juventus, ma anche per la Serie A.

E’ di questi giorni, infatti, l’accordo tra Lega Serie A ed ESPN, che offrirà a oltre 90 milioni di famiglie americane la possibilità di vedere il massimo campionato italiano in streaming e anche sui canali tradizionali.

Un segno di rinnovato interesse per la Serie A dopo anni di declino.

Cristiano Ronaldo, un affare non solo per la Juventus ma anche per tutta la Serie A

L’impegno economico per portare CR7 a Torino non è stato lieve, ma il ritorno di immagine che la Juve ha avuto, conferma il fatto che i bianconeri hanno solo da guadagnare dalla presenza del portoghese.

Dalla quotazione in borsa, al merchandising, al rinnovato appeal sui calciatori, tutto fa pensare che CR7 sia stato un vero affare.

Ad esempio, nelle ultime settimane, sono state 55mila le magliette ufficiali numero 7 vendute e si calcola che a fine stagione questo porterà un guadagno fra i 60 e i 65 milioni di Euro lordi.

Senza contare il richiamo che il portoghese ha sugli sponsor.

Ma il suo effetto si riverbera sull’intera Serie A.

Considerato a lungo un campionato di secondario interesse, ora comincia ad attirare l’attenzione anche dei media esteri.

La Serie A sbarca in America grazie a Cristiano Ronaldo

E’ infatti stato siglato un accordo triennale tra Lega ed ESPN per la trasmissione negli USA della Serie A.

Da qui al 2021 oltre 340 match a stagione saranno trasmessi su ESPN+, la nuova piattaforma streaming a pagamento sviluppata da DTCI ed ESPN.

In più, il “Match Of The Week” sarà trasmesso da ESPN e anche in lingua spagnola da ESPN Deportes.

Dal 18 Agosto quindi, con Chievo-Juventus su ESPN, la prima partita di Cristiano Ronaldo in bianconero, la Serie A potrà raggiungere un potenziale bacino di 90 milioni di famiglie.

I termini dell’accordo

Non c’è solo il ritrovato interesse per la Serie A, ma anche più concretamente un ritorno economico.

Per assicurarsi la Serie A, ESPN pagherà 90 milioni di Euro.

Inoltre la TIM per la sponsorizzazione estera ha investito 25 milioni da dividere fra i Club.

A questi si aggiungono i 45 per il triennio 2018-2021 per il solo campionato.

In base all’accordo ESPN+ trasmetterà 9 partite in diretta alla settimana, più il “Match Of The Week” su ESPN o ESPN2 e su ESPN Deportes.

ESPN+ inoltre trasmetterà anche programmi di un’ora sulla Serie A con anteprime e highlights.

Un nuova immagine per il campionato di Serie A

L’acquisto di Cristiano Ronaldo ha conseguenze positive per l’intera Serie A che gode di una nuova immagine capace di attrarre sponsor e pubblico anche fuori dall’Italia.

Non sembra più così irraggiungibile la possibilità per la Lega di farsi pagare il bonus di 150 milioni promessi da Sky e Perform e legato al superamento di un certo tetto di abbonati.

E non ci sono solo gli Stati Uniti che vogliono tenersi al corrente sul nostro campionato.

Anche l’inglese Eleven Sports ha inserito il campionato italiano nella sua offerta per il Regno Unito.

