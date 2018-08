Disdetta Vodafone mobile e fisso, ecco il modulo in pdf. Come compilarlo

Disdetta Vodafone mobile e fisso, ecco il modulo in pdf. Come compilarlo.

In merito alla disdetta Vodafone, la compagnia ha pubblicato un’informativa sul proprio portale riservata a clienti privati e aziende. Fornendo quindi le istruzioni operative per effettuare la disdetta. Che l’operatore afferma poter fare in qualsiasi momento e in differenti modalità. Andiamo quindi a fornire le principali informazioni sulla disdetta Vodafone, con tanto di collegamento al modulo in pdf e sulle istruzioni di compilazione.

Disdetta Vodafone: diritto di recesso rete fissa e mobile

Vodafone informa i propri clienti che è possibile recedere o disdire dal contratto di abbonamento di rete fissa o mobile in qualsiasi momento. Per i privati le modalità sono le seguenti.

Raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone – Casella Postale 190 – 10015 Ivrea / Casella Postale 109 – 14100 Asti. Bisognerà allegare la copia di un documento di riconoscimento dell’intestatario del contratto. In mancanza di quest’ultimo e in presenza di delega, bisognerà allegare il documento del delegato e del delegante.

a Servizio Clienti Vodafone – Casella Postale 190 – 10015 Ivrea / Casella Postale 109 – 14100 Asti. Bisognerà allegare la copia di un documento di riconoscimento dell’intestatario del contratto. In mancanza di quest’ultimo e in presenza di delega, bisognerà allegare il documento del delegato e del delegante. Via PEC all’indirizzo [email protected]

all’indirizzo [email protected] Form online , tramite area Fai da Te. Questa modalità si può utilizzare solo ed esclusivamente qualora il numero Vodafone sia ancora attivo.

, tramite area Fai da Te. Questa modalità si può utilizzare solo ed esclusivamente qualora il numero Vodafone sia ancora attivo. Contattando il Servizio Clienti al numero 190 .

. Presso un punto vendita fisico, compilando il modulo fornito.

Per le Aziende le modalità sopra riportate sono le stesse, ma Vodafone non cita l’indirizzo di Asti, mentre cambia il numero del Servizio Clienti: 42323.

La disdetta o il recesso potrà essere effettuato con 30 giorni di preavviso. L’operatore rammenta che, in base alla propria offerta, “potrebbero essere previsti dei corrispettivi di recesso anticipato o il pagamento delle eventuali rate residue di un dispositivo associato all’offerta o del contributo di attivazione”.

Disdetta Vodafone: diritto di recesso, il documento in pdf

Vodafone rende disponibile ai suoi clienti un’informativa sul diritto di recesso. In questa informa che il cliente “ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni e senza penalità, dal momento della conclusione del contratto; e fino a 14 giorni successivi alla data di consegna dei beni presso il Suo domicilio”. Il cliente sarà comunque tenuto a informare Vodafone tramite “una dichiarazione esplicita”. Bisognerà quindi compilare il modulo di recesso e inviarlo all’indirizzo Servizio Clienti Vodafone c/o Casella Postale 109 – 14100 Asti tramite raccomandata A/R.

Al fine di rispettare il termine del recesso, basterà inviare la comunicazione prima della scadenza del termine dei 14 giorni. Le conseguenze del recesso riguardano il rimborso degli eventuali pagamenti a favore di Vodafone entro 14 giorni da quando viene ricevuta la comunicazione di recesso. I rimborsi “saranno effettuati utilizzando lo stesso metodo di pagamento” scelto dal cliente in fase di sottoscrizione del contratto.

Di seguito è possibile consultare l’informativa a riguardo e il modulo di recesso contratto per servizi di telefonia fissa e internet o di telefonia fissa. Basterà selezionare il seguente pdf scaricabile e stampabile.

Disdetta Vodafone: modulo di recesso Sim abbonamento

Nel modulo di recesso Sim abbonamento di cui pubblicheremo il pdf tra qualche riga, bisognerà inserire i dati anagrafici e di contatto e quindi il numero per cui si richiede il recesso dell’abbonamento. Vodafone informa che il modulo deve presentare firma leggibile e in allegato andrà una copia del documento d’identità. Infine bisognerà inviare il modulo debitamente compilato in ogni sua parte all’indirizzo Vodafone B.V. – Casella Postale 190 – 10015 Ivrea (TO).

La Sim sarà disattivata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

Ecco il modulo pdf da scaricare sul vostro computer e stampare per la compilazione.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM