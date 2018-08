NoiPA cedolino settembre: importo visibile in anticipo, il servizio

NoiPA cedolino settembre: importo visibile in anticipo, il servizio.

Le ultime notizie su NoiPa ci parlano di un servizio attualmente in fase di sperimentazione e che a partire dal mese di settembre potrebbe consentire di visualizzare l’importo del cedolino in anticipo. Stando a un comunicato del sistema pubblicato sul proprio sito, il nuovo servizio permetterà a tutti gli amministrati di verificare l’importo netto relativo all’ultima rata elaborata. La visualizzazione dell’importo andrà quindi ad anticipare la pubblicazione del cedolino.

NoiPa cedolino settembre: importo visibile in anticipo, ecco come

Tra l’altro il servizio sarebbe già stato utilizzato da alcuni utenti. Questi ultimi ne hanno dunque verificato le funzionalità, sebbene si tratti ancora di una fase sperimentale. E quindi potrebbe discostarsi anche leggermente dalla versione definitiva. La consultazione dell’importo in anticipo avverrebbe usando la funzione Consultazione Ordini di Pagamento. NoiPa ha poi informato che la fase di realizzazione del nuovo Self Service andrà a sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio nella modalità attuale. Da qui i contenuti visualizzabili tramite quella funzionalità saranno inaccessibili per un po’ di tempo.

Infine, il personale del comparto scuola potrà continuare a usare il Self Service Contratti Scuola a Tempo Determinato al fine di verificare lo stato dei contratti riguardanti le supplenze brevi e saltuarie, le “indennità di maternità su supplenze, incaricati di religione cattolica e indennità di maternità conseguenti a incarichi di religione”.

NoiPa: come recuperare la password per accedere al portale

Tra gli ultimi aggiornamenti di NoiPa pubblicati sulla pagina Facebook spicca un post che spiega come recuperare la password di accesso al portale. Per il recupero della password la procedura risulta piuttosto semplice. Innanzitutto bisognerà accedere alla classica schermata di Login, quindi cliccare sul collegamento “Hai dimenticato la password?”; quindi seguire le istruzioni riportate. Al fine di un recupero rapido e corretto della password bisognerà essere muniti di codice fiscale, risposta alla domanda segreta che gli utenti hanno impostato al momento dell’iscrizione e ovviamente l’indirizzo mail valido e registrato sul portale.

In caso di indirizzo e-mail non più attivo o irraggiungibile, sarà necessario richiedere la variazione dell’indirizzo di posta elettronica direttamente al RID (Responsabile dell’Identificazione Dipendente) della propria Amministrazione. A quest’ultimo bisognerà quindi fornire il nuovo indirizzo di posta elettronica.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM