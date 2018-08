Calciomercato 2018: ultimo giorno di trattative – LIVE

UFFICIALE: Roberto Soriano è un nuovo giocatore del Torino. Arriva in prestito dal Villarreal (ore 15:45)

UFFICIALE: Marco Capuano dal Cagliari al Frosinone a titolo definitivo, Afriyie Acquah a titolo definitivo dal Torino all’Empoli assieme a Salih Ucan, in prestito dal Fenerbahce. (ore 15:35)

Su Gianluca Lapadula entra in gioco il Nizza (ore 15:30)

Maxime Gonalons ha aperto ad un suo possibile trasferimento al Siviglia (ore 15:20)

In mattinata la SPAL ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Simone Missiroli dal Sassuolo. (ore 15:15)

Il Milan, attraverso una nota ufficiale, ha chiuso il mercato in entrata. (ore 15:12)

Yann Karamoh vicino alla permanenza all’Inter. L’esterno d’attacco francese, nonostante la forte concorrenza, avrebbe deciso di giocarsi comunque le sue chance in nerazzurro. (ore 15:09)

Simone Zaza tra Sampdoria e Torino. Stamattina i doriani avevano quasi chiuso con l’attaccante, ma il ritorno dei granata ha frenato la trattativa. (ore 15:04)

Calciomercato 2018 LIVE: Marchisio rescinde con la Juventus

Gentili lettori buon pomeriggio e benvenuti alla diretta LIVE dell’ultima giornata di calciomercato.

Le ore 20:00 sarà il termine ultimo delle squadre di Serie A per ufficializzare i nuovi acquisti per la stagione 2018/2019 fino al prossimo gennaio, quando aprirà la sessione invernale di mercato.

Per quanto riguarda le cessioni invece, le società della nostra massima serie possono cedere alle squadre di quei campionati in cui il mercato chiuderà nei prossimi giorni.

La notizia del giorno è sicuramente la rescissione consensuale di Claudio Marchisio con la Juventus.

Il centrocampista torinese ha infatti deciso di lasciare i bianconeri dopo averci militato per ben 25 anni (giovanili ovviamente comprese), salvo una parentesi di un anno ad Empoli nel campionato 2007/2008.

Ora il “Principino” ascolterà tutte le proposte e deciderà quale nuovo progetto sposare.

Su di lui ci son forti i canadesi del Montreal Impact e il Monaco, la squadra più in vantaggio nella corsa per il giocatore che non dovrebbe certamente rimanere in Italia.