Black or White: trama e cast del film, stasera in tv su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film Black or White, diretto da Mike Binder nel 2014.

La pellicola, commovente e a tratti drammatica, vede tra i protagonisti Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Gillian Jacobs, Jennifer Ehle e Joe Chrest.

Black or White: trama del film

Black or White vede come protagonista l’avvocato Elliott Anderson, interpretato da Kevin Costner. Elliott, padre vedovo, ha da poco perso sua figlia, una diciassettenne morta per dare alla luce, a sua volta, una bambina.

Costretto nel ruolo di nonno e rimasto solo, trova conforto nell’alcool e non riesce a prendersi le proprie responsabilità. Disperato Elliott non sa come badare alla piccola Eloise, una dolcissima bambina dalla pelle scura, frutto dell’amore di sua figlia e di un ragazzo straniero.

Le vere e proprie difficoltà, però, giungono quando Rowena, la nonna paterna di Eloise, chiede che la nipotina venga affidata alla famiglia paterna. Elliott non accetta di lasciare la bambina a suo padre, un ragazzo dipendente dalla droga e senza lavoro.

L’uomo promuoverà dunque una battaglia legale per ottenere il completo affidamento della bambina, tutto ciò che gli rimane della sua famiglia.

Black or White: film in onda stasera, tratto da una storia vera

Black or White è un film drammatico tratto da un’incredibile storia vera. L’opera riprende quasi fedelmente la vicenda di un uomo che ha dato tutto se stesso per far valere i propri diritti.

Una commedia interrazziale, questa, che si prefigge di andare oltre i pregiudizi; che insegna a non arrendersi mai e a far il possibile nel nome dell’amore che si può provare per un’altra persona.

