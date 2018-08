Enrico Ruggeri: condizioni di salute e stop concerti, come sta?

Enrico Ruggeri: condizioni di salute e stop concerti, come sta?

Enrico Ruggeri ha dato lo stop ai concerti per motivi di salute. Nel pomeriggio del 14 agosto scorso, il cantautore milanese ha aggiornato la sua pagina Facebook, scrivendo quanto segue. “Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso non mi è più possibile proseguire. Motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo domani. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato”. Un post che ha ovviamente generato preoccupazione nei fan del cantante, soprattutto per quella chiosa che ha lasciato più di qualche dubbio sul suo stato di salute.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

Enrico Ruggeri: condizioni di salute, le ultime notizie

Gli stessi follower di Ruggeri hanno evidenziato il loro stupore di fronte al suo messaggio. Affermando come non si capisca quale sia la ragione che lo ha costretto ad abbandonare i concerti previsti. E plaudendo al contempo lo sforzo fatto durante il concerto a Marotta, segno di professionalità ma anche di estremo amore verso i suoi fan. “Enrico, purtroppo sono cose che succedono”, ha commentato un suo fan. “Non sappiamo bene cosa stai passando e il grande sforzo che hai dovuto fare a Marotta, a mio parere un concerto fantastico nonostante il tuo problema. Riprenditi presto e curati”.

“Questo accade per chi si dà completamente come ti dai tu… Senza remore o filtri. Quindi su, nostro Capitano; rimettiti in forma e riprendi il tuo navigare, perché noi saremo sempre lì a sostenerti”, il messaggio di un’altra fan.

61 anni compiuti lo scorso 5 giugno, Enrico Ruggeri ha ufficializzato la cancellazione della tappa di Montalto Uffugo; e quindi quella di oggi venerdì 17 agosto ad Atri. Ma a essere annullato con ogni probabilità anche il concerto previsto lunedì 20 agosto a Pesco Sannita, nel beneventano.

Stando alle prime voci, la causa dell’annullamento dei concerti riguarderebbe una laringite, ma al momento non ci sono ancora notizie ufficiali. Si attendono quindi aggiornamenti, speriamo positivi, sulle sue condizioni di salute nei prossimi giorni.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM