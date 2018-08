Roberta Ragusa: cadavere è in una tomba, parla la cugina

Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, è stato condannato in Corte D’Assise a venti anni di carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere.

Sua moglie scomparve la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e, inizialmente, l’uomo aveva fatto credere agli inquirenti che la donna si fosse allontanata di casa volontariamente. Dopo una prima assoluzione per mancanza di prove, i giudici hanno, pochi mesi fa, riconosciuto la sua colpevolezza.

Roberta Ragusa: cadavere è in una tomba, mai cercato per più di un anno

Nonostante le numerose ricerche, iniziate molto tempo dopo la sua scomparsa, il corpo di Roberta Ragusa non è stato mai ritrovato. In più, ancora oggi, non è ben chiaro cosa sia accaduto quella notte. Antonio Logli ha sempre sostenuto che la moglie era uscita di casa in seguito ad un litigio; forse per rimanere un po’ da sola.

Versione dei fatti mai confermata dal figlio della coppia, allora poco più che un bambino e unico possibile testimone.

la cugina della vittima, pensando al corpo e al mancato ritrovamento, non può far altro che credere che Logli lo abbia nascosto in un cimitero.

Roberta Ragusa: cadavere è in una tomba, appello dei familiari

A pochi mesi dalla sentenza definitiva, la cugina di Roberta Ragusa, la quale non ha mai creduto alla versione raccontata da Longi, lancia un appello perché si continui a cercare il corpo della vittima.

Come portavoce della famiglia Ragusa, Marica Napolitano chiede la riattivazione delle ricerche, dato che l’omicida non rivelerà mai dove ha gettato il corpo della moglie. Logli, dal canto suo, continua a dichiararsi innocente.

Il figlio di Roberta Ragusa, oramai diciottenne, spesso ascoltato dagli inquirenti e in aula di Tribunale, giura di non ricordare nulla di quanto accaduto quella notte.



Maria Iemmino Pellegrino

