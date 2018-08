Il matrimonio che vorrei: trama e cast del film di stasera su Rai 1

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda il film Il matrimonio che vorrei, commedia diretta da Davis Frankel nel 2012.

Protagonisti della pellicola, Meryl Streep, attualmente al cinema con il seguito di Mamma Mia; al suo fianco il Premio Oscar Tommy Lee Jones.

La critica ha accolto positivamente la commedia, considerando il suo lato psicologico e introspettivo. Non mancano di certo situazioni comiche ed equivoche, con le quali si cerca di affrontare un tema molto attuale, quello della monotonia.

Il matrimonio che vorrei: trama del film

I protagonisti di Il Matrimonio che vorrei sono Kay e Arnold, una matura coppia di sposi che, dopo circa trent’anni, sta attraversando un periodo di crisi.

Ora che i figli sono cresciuti e sono andati via di casa, Kay inizia a sentirsi sola e triste e, in più, sempre più lontana da Arnold. Un giorno, la donna viene a conoscenza di una particolare terapia di coppia praticata dal famoso Dottor Feld. I coniugi partono così alla volta di Great Hope Springs, tranquilla cittadina, per recuperare la passione da tempo perduta e per ritrovare loro stessi.

Il matrimonio che vorrei: cast completo

Nel cast di Il matrimonio che vorrei ritroviamo, tra gli altri, attori del calibro di Meryl Streep, Steve Carell, Elisabeth Shue e Tommy Lee Jones. L’autore di questa commedia, esilarante e a tratti grottesca, è il medesimo di Il diavolo veste Prada, altra perla all’interno della carriera di Lady Meryl.

Dal canto suo, Tommy Lee Jones è un partner perfetto per l’attrice Holliwoodiana, anche se quello di Il matrimonio che vorrei è l’unico caso in cui i due hanno collaborato.

