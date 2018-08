Happy Face Killer: trama e cast del film in prima tv stasera su Rai 2

Questa sera, per il ciclo Nel segno del giallo, andrà in onda in prima serata su Rai 2 il film Happy Face Killer, diretto da Rick Bota.

Nel cast, tra gli altri, sono presenti attori come David Arquette, Gloria Reuben, Daryl Shuttleworth, Stefanie von Pfetten, Melissa M. Montgomery, Emily Haine e Jordana Largy.

Happy Face Killer: trama del film

Il thriller Happy Face Killer, vede come protagonista Keith Hunter, ex poliziotto ridotto a fare il camionista dopo il fallimento del suo matrimonio.

Le difficoltà della vita mettono a dura prova la sua psiche tanto che, ben presto, Keith si trasformerà nell’Happy Face Killer. Un assassino spietato che violenta e strangola le sue vittime, giovani donne, firmando poi i loro corpi disegnando col sangue una faccina sorridente.

In cinque anni, Keith si macchia di ben otto omicidi e, quando al suo posto, viene arrestato un altro uomo, il killer si sente invincibile. Inizia così un tragico gioco di ruolo tra lui e una giovane poliziotta, fatto di lettere, indizi e inquietanti scritte sui muri.

La coraggiosa poliziotta si metterà così sulle sue tracce per cercare di smascherarlo. Alla fine, il ragazzo innocente può liberamente uscire dal carcere e Keith sarà incriminato per le atrocità commesse.

Happy Face Killer: cast completo del film

Protagonista del thriller che andrà in onda questa sera, su Rai 2, è David Arquette, che veste i panni del temibile serial Killer. L’attore, statunitense, è un habitué del genere.

Egli, infatti, è ben noto al grande pubblico per aver preso parte alla trilogia di Scream, celebre splatter.

Al suo fianco troviamo l’attrice canadese Gloria Reuben, tra le protagonista della nota serie tv E.R.- Medici in prima linea.

