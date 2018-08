Manuela Bailo scomparsa a Brescia, l’ex amante è innocente?

Ancora nessuna traccia della trentacinquenne scomparsa a Brescia il 29 luglio scorso. Manuela Bailo era uscita di casa dicendo di dover incontrare un’amica e cenare con lei, ma a casa della donna non è mai arrivata.

Per due giorni, dal cellulare di Manuela sono partiti SMS rassicuranti, nei quali diceva che avrebbe passato la notte fuori città. Poi la sera del 31 si sono completamente perse le sue tracce.

Manuela Bailo scomparsa a Brescia , ascoltato l’ex amante

Negli ultimi giorni gli inquirenti hanno a lungo interrogato la sorella e l’ex fidanzato della ragazza, con il quale ancora conviveva nonostante la loro relazione fosse finita da tempo.

Ascoltato anche l’ex amante di Manuela Bailo, considerato persona informata sui fatti. L’uomo, sposato e molto più grande di lei, ha dichiarato di aver avuto una breve storia con la giovane donna; ma che tutto era finito ormai da due anni.

Cronaca ultime notizie: era a Brescia, ecco la svolta

Manuela Bailo scomparsa a Brescia , è giallo

La moglie dell’uomo e l’ex fidanzato della ragazza erano a corrente di tutto, ma sapevano anche che tra i due ora come ora non vi erano più rapporti. Eppure, secondo i tabulati telefonici, Manuela Bailo e l’amante erano ancora in contatto; tanto che, la sera della scomparsa, i due si erano visti per un aperitivo.

L’auto della ragazza non è stata ancora ritrovata e gli inquirenti si sono messi all’opera per comprendere se il quaranticinquenne stia dicendo la verità; o se sia coinvolto nella misteriosa scomparsa della sua amante.

D’altro canto, è ancora giallo sulla natura degli SMS inviati da Manuela a sua sorella e al suo ex fidanzato. La sua famiglia è pronta a sostenere che non è stata realmente lei a scriverli, ma che sia solo un meschino tentativo di depistare le indagini.

Maria Iemmino Pellegrino

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK