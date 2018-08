Mai fidarsi di uno sconosciuto: trama e cast del film in tv su Rai 2

Per il ciclo di film Il difficile mondo delle donne, questa sera su Rai 2, andrà in onda il film Mai fidarsi di uno sconosciuto diretto da Alex Wright nel 2015.

Il Thriller narra l’incubo vissuto da Katherine, madre della giovane Emma, rapita e venduta come schiava del sesso a uomini potenti. Senza l’aiuto delle forze dell’ordine la donna dovrà farsi strada da sola per portare a casa sua figlia, sana e salva.

Nel cast, tra gli altri, Cynthia Watros, Brooke Nevin, Sydney Sweeney, Neill Barry, Olivia d’Abo e Mark Famiglietti.

Mai fidarsi di uno sconosciuto: trama del film

Mai fidarsi di uno sconosciuto racconta la storia di Katherine Hudson, vedova e madre della diciottenne Emma. Le due donne vivono insieme nella tranquilla periferia californiana, dove sembra che nulla possa accadere.

Tutto sembra procedere per il meglio quando, una sera, la giovane Emma esce di casa per andare ad una festa. Qui prenderà forma il suo più grande incubo. La ragazzina, infatti, viene drogata, rapita e venduta come prostituta.

La polizia, dopo poco, smette di cercarla perché convinta che la studentessa sia fuggita volontariamente, magari con un fidanzato tenuto nascosto. Sarà proprio Katherine, dal canto suo, a sfidare ogni paura e a mettersi sulle tracce di sua figlia.

Mai fidarsi di uno sconosciuto: cast e protagonista del film

L’attrice statunitense, protagonista del film Mai fidarsi di uno sconosciuto, è ben nota al grande pubblico italiano.

Cynthia Watros ha infatti interpretato Annie Dutton nella soap opera Sentieri. Ha inoltre preso parte a numerose serie tv come, ad esempio Titus, molto seguita negli anni Novanta.

Poi ancora, la ricorderemo di certo per il ruolo di Libby, la psicologa in Lost – dispersi.

