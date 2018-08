Instagram: account violati dagli hacker, come scoprirlo.

Il social network Instagram sta vivendo un periodo d’oro, con un boom di iscrizioni non indifferente. Questo è certamente dovuto alle nuove novità oltre alle tante cose che questa piattaforma permette di fare ai propri utenti. Dall’altro lato a crescere, insieme al numero degli account, sono le minacce, ancora non identificate. Sembrerebbero tanti gli account violati da questi hacker.

Instagram: come scoprire la presenza di un hacker

Sono state tante le segnalazioni negli ultimi ragioni sul sito Mashable per avvertire la violazione del proprio account personale su Instagram. La minaccia di cui si parla potrebbe violare i profili degli utenti con l’obiettivo di cancellare o modificare le informazioni personali. Molte tra le segnalazioni parlavano di un logout dal proprio account senza motivo e senza il consenso dell’utente. Con questo logout viene poi cambiata anche la password e modificata la foto del profilo personale. Alcuni utenti hanno trovato la propria foto sostituita con altre di personaggi Disney o Pixar. Tutti gli utenti che si sono recati sulla pagina dedicata alla reimpostazione della password, si sono imbattuti su un sito web con dominio russo. La piattaforma Instagram ha riconosciuto immediatamente il problema e ha annunciato di essere già pronta a risolverlo nel minor tempo possibile.

Instagram: come evitare questa minaccia

Per evitare questo tipo di minacce l’unico modo è quello di riabilitare l’autenticazione a due fattori. Da poco la piattaforma ha pubblicato sul proprio blog ufficiale un post in merito alle tante segnalazioni ricevute. Le misure di sicurezza per prevenirlo sono diverse. Se si riceve una email relativa ad un cambio di indirizzo non richiesto dallo stesso utente, bisogna cliccare su “ripristina questa modifica“. Si consiglia anche l’utilizzo di una password più complessa, proprio per evitare che venga violato facilmente il proprio profilo. Per riattivare un account, basterà utilizzare soltanto la pagina ufficiale del social network. Come indicazione finale, sarà necessario abilitare l’autenticazione a due fattori.

