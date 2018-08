Momo su WhatsApp: chi è il mostro che appare in chat nei messaggi

Come difedersi da Momo su Whatsapp

Dopo Blue Whale su WhatsApp sembra essere arrivato il suo alter ego. Il suo nome è Momo Game e si presenta attraverso l’immagine di un mostriciattolo (una strana donna) non proprio simpatico. In questo pezzo cercheremo di capire in cosa consiste il “gioco” dispensando alcuni consigli utili per evitare di essere adescati.

Momo su WhatsApp: è allerta suicidi, pronti a scongiurare un Blue Whale bis

Innanzitutto gli utenti vanno rassicurati circa l’innocuità dell’immagine in sé. La strana donna che appare su WA non è un malware, un virus o una truffa. Forse sarebbe stato meglio, di gran lunga, se lo fosse stato, ma almeno da questo punto di vista non si corrono rischi. Le forze dell’ordine stanno indagando sul suicidio di una 12enne argentina la quale si è impiccata nel giardino di casa. La ragazza potrebbe essere entrata in contatto con i messaggi horror del profilo. Sono giunte all’attenzione degli inquirenti anche altre segnalazioni da Germania e Inghilterra, si richiede agli adolescenti di non comunicare col suddetto profilo mentre ai genitori viene chiesto un controllo più rigido sulle chat. Lo schema sembra simile a quello di Blue Whale, tutti ci auguriamo che il numero delle vittime non sia nemmeno lontanamente vicino.

Momo: cos’è in dettaglio

Come già abbiamo ribadito Momo è un gioco, ci permettiamo di apostrofarlo come idiota, che si sta diffondendo tra adolescenti. In cosa consiste? Il procuratore generale dello Stato di Tabasco in Messico dice che tutto è partito da un gruppo Facebook dove i membri sono chiamati a stabilire comunicazioni attraverso un numero sconosciuto. Molti utenti hanno detto che se invii un messaggio al Momo number lui risponde con immagini violente, richiede azioni specifiche anche esse violente e ti minaccia se non esegui gli ordini talvolta divulgando anche contenuti personali. Il fenomeno si sta diffondendo in tutto il mondo a macchia d’olio. In realtà però Momo viene dal Giappone, quella su WA è l’immagine di una donna-uccello proveniente da una mostra su fantasmi e spettri. La scultura è stata realizzata da Midori Hayashi, esposta nel 2016 in una galleria d’arte di Ginza, la Vanilla Gallery, in un quartiere lussuoso di Tokyo.

Francesco Somma

