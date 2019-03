Come vedere Dazn su Smart TV o su Sky. Streaming e funzionamento Guida alla visione di Dazn

Con la nuova app Dazn saranno disponibili, per tutta la stagione, più di 100 partite di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B in streaming, live e on demand. L’ app è fin da subito disponibile per tutte le principali piattaforme, offre in più un mese di prova gratuito in cui ci si potrà gustare il meglio del calcio italiano. La domanda principale è come vedere Dazn su Smart TV o su Sky.

Come vedere Dazn: ecco le piattaforme disponibili

Le smart TV permettono di godere delle applicazioni dedicate, una caratteristica specialmente utile quando si parla di intrattenimento. DAZN è arrivato in Italia già dalla prima giornata di Serie A (dal 18 agosto 2018) e ha attirato l’ attenzione grazie alle 3 partite trasmesse del campionato italiano in esclusiva insieme a tutta la Serie B. Quindi oltre a smartphone, tablet, PC e altri apparecchi, l’ applicazione di DAZN è disponibile anche su molte smart TV. Non tutte però. Dazn è disponibile per G Web OS TV e per i modelli più recenti (2017 e 2018) di Samsung Tizen TV, mentre sarà presto disponibile anche per i modelli meno recenti (2015 e 2016) di Samsung Tizen TV e per tutte le Panasonic Smart TV. Per chi non possiede una smart TV ci saranno altri modi per guardare le partite su DAZN.

L’ app infatti è disponibile anche su console e videogiochi. Sia su Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) che su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Dazn è disponibile su app per altri dispositivi, come: AppleTV, MacBook, iPhone, iPad. Occorrerà solo cercare l’ app sull’ App Store. E ancora, Dazn sarà disponibile a breve anche sul decoder Sky Q. Si potrà attivare a prezzi agevolati acquistando i “ticket” disponibili a seconda della durata: di 1, 3 o 9 mesi.

Come vedere Dazn: altri metodi

Oltre ai metodi già citati, ce ne sono altri. L’ app di Dazn è disponibile anche sul sito ufficiale, utilizzando un qualsiasi computer compatibile desktop e laptop. Si potrà con i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer, accedendo da www.dazn.it. Ci sarà anche la possibilità di collegare il proprio laptop alla TV con il cavo HDMI. Dazn arriverà presto anche su Amazon Fire TV e Fire TV Stick. Appena sarà ufficiale ci sarà la comunicazione. Infine Dazn potrà essere usato anche sulle Android TV e su tutti i dispositivi mobili Android. Cerca l’ app su Google Play Store.

