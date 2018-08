Modulo disdetta Tim gratis e in pdf, ecco come fare. La guida

Modulo disdetta Tim gratis e in pdf, ecco come fare. La guida.

Se si cerca il modulo disdetta Tim è perché si vuole disdire l’abbonamento da rete fissa o mobile che si è sottoscritto con la compagnia. O perché si è rimasti delusi dall’operatore, o perché si vuole passare a un altro, o semplicemente perché non si è più soddisfatti del servizio. La procedura di disdetta dagli abbonamenti Tim è piuttosto semplice; ma sono da prendere comunque in considerazione tutte le informazioni utili per recedere eventuali contratti, conoscere le tempistiche e le istruzioni di compilazione dell’apposita modulistica.

Modulo disdetta Tim rete fissa: come funziona

Sul proprio sito Tim dedica una pagina alla disdetta, invitando a chiamare il numero 187 e digitando 1, oppure selezionando l’opzione Chiamami Subito per essere richiamato a breve. Disdire l’abbonamento Tim rete fissa, Fibra e ADSL è un processo piuttosto rapido e semplice. In breve, bisognerà scaricare l’apposita modulistica e compilarla; quindi bisognerà inviare in un unico plico il modulo compilato e una copia del proprio documento d’identità per posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Telecom Italia c/o Abramo Customer Care Spa – Casella Postale 500 – 88900 Crotone (KR). La documentazione potrà essere inviata anche via fax al numero 800 600 119.

Si precisa che la disattivazione partirà dopo 30 giorni dalla ricezione della disdetta. Inoltre bisogna prestare molta attenzione al contratto sottoscritto. E verificare se ci sono degli apparecchi in comodato d’uso o in noleggio che bisognerà dunque restituire; altrimenti sarà obbligatorio il pagamento di una penale. La disdetta ha poi un costo di disattivazione, che sarà addebitato sul conto e che ammonta a 35,18 euro. Questo se la richiesta di disdetta avviene dopo 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Modulo disdetta Tim mobile: come funziona

Qualora si sia clienti Tim ricaricabile, ci si dovrà recare sulla pagina Tim dedicata ai moduli e compilare online il modello reperibile nella sezione Richiesta di cessazione e autocertificazione di possesso linea. In caso di cliente Tim con Abbonamento bisognerà scaricare il relativo modulo dalla voce Richiesta di Cessazione del Contratto d’Abbonamento e compilarlo. In caso di smartphone avuto in abbonamento, entro 30 giorni bisognerà restituire anche il dispositivo. Le modalità di inoltro possono essere effettuate per via telematica, ma anche per posta raccomandata A/R da inviare all’indirizzo di posta sopraccitato.

Modulo disdetta Tim pdf gratis: download

Per scaricare direttamente il modulo disdetta Tim, selezionate il seguente pdf scaricabile e stampabile. Quindi compilatelo e seguite le istruzioni sopra riportate. Nel suddetto modulo bisognerà inserire i propri dati anagrafici e di contatto e quindi il numero della linea radiomobile di cui si è titolari.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM