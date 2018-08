Gravity: trama e cast del film stasera in tv su Rete 4. Le curiosità

Rete 4 sceglie per la prima serata di oggi 21 agosto il titolo Gravity. Una pellicola del 2013 che ha come protagonisti Sandra Bullock e George Clooney, il film andrà in onda dalle ore 21.25. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul cast, la trama, il parere della critica e le curiosità sulla pellicola.

Gravity: cast e parere della critica

La pellicola di Alfonso Cuarón ha fatto incetta di premi e di complimenti. Anche al botteghino Gravity è stato un vero e proprio crack. Per questo film i dati sono eccezionali, 723 milioni di dollari incassati, un premio Oscar per il miglior regista, Oscar per i migliori effetti speciali e infine ancora un altro Oscar per la miglior colonna sonora, nel complesso gli Oscar sono stati 7, le candidature 10, ad essi si aggiunge un Golden Globe. Questo ci suggerisce che la critica ha apprezzato notevolmente la pellicola, Mymovies ad esempio lo ha valutato con un complessivo 3,64/5 mentre IMDb con un 7,7/10. Concorde con la decisione anche Comingsoon.it che promuove la pellicola con un 76/100. A dir poco stellare è anche il cast con: George Clooney, Sandra Bullock, Ed Harris e Phaldut Sharma.

Gravity: trama e curiosità sulla pellicola

Rayan Stone è un ingegnere biomedico che si ritrova a far parte, per la prima volta, di una spedizione che deve andare nello spazio. Matt Kovalsky invece è il veterano del gruppo, al suo ultimo volo e prossimo al pensionamento. Una missione di routine però presto si trasforma in una vera e propria tragedia, lo shuttle va in frantumi, l’equipaggio si ritrova a fluttuare da solo nello spazio. Il gruppo non ha nessun modo per contattare la terra, la morte è sembra quasi una certezza, una questione di tempo legata alla quantità di ossigeno a disposizione degli astronauti. Le curiosità sul film sono molteplici, la pellicola è stata presentata per la prima volta al 70° festival di Venezia, la scena iniziale è stata eseguita con un lungo e continuo piano sequenza di 12 minuti e mezzo, a copione completo il regista Cuarón pensava di poter ultimare il film in un anno, ci sono voluti 4 anni e mezzo totali.

Francesco Somma

