Diretta MotoGP Gran Bretagna (Silverstone): streaming e risultato – LIVE.

Si riaccendono i motori con la tappa su circuito inglese di Silverstone. Domenica 26 Agosto alle ore 14 torna la MotoGP Gran Bretagna, sfida che vedrà non solo Marquez contro Rossi. Le Ducati infatti vogliono dare ancora spettacolo. Su questa pista l’incognita più costante è quella della pioggia, che ha spesso colpito i centauri della MotoGP. I favoriti, sebbene questo sia uno dei circuiti preferiti da Valentino Rossi, sono il leader della classifica piloti Marc Marquez e i 2 della Ducati, Lorenzo, protagonista di una grande vittoria in Austria, e Dovizioso, anche lui in grande forma. Un altro nome da tener d’occhio è l’outsider Danilo Petrucci.

MotoGP Gran Bretagna: dove vedere la gara

Per vedere la diretta di MotoGP Gran Bretagna 2018 in tv sarà necessario avere l’abbonamento a Sky. Infatti prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente su Sky Sport MotoGP. Per lo streaming si potrà usufruire del servizio Sky Go, sempre per gli abbonati. Per non perdersi nemmeno un dettaglio, si potrà seguire anche il sito FormulaPassion.it. In più TV8 trasmetterà gratuitamente qualifiche e gare in differita.

MotoGP Gran Bretagna: il programma e gli orari

In attesa della sfida di Domenica, si potranno seguire tutte le sessioni di Moto3, Moto2 e MotoGP in diretta video solamente tramite Sky Sport MotoGP HD. Ecco di seguito il programma e gli orari di Venerdì.

Venerdì 24

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 1, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 14.10-14.50, Moto 3, Prove libere 2, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 15.05-15.50, Moto GP, Prove libere 2, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 16.05-16.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta su Sky Sport MotoGP

Gli orari e il programma di Sabato e Domenica

Sabato 25

Ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 3, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 13.35-14.15, Moto 3, Qualifiche, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta su Sky Sport MotoGP (anche su FormulaPassion.it)

Ore 15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta su Sky Sport MotoGP (anche su FormulaPassion.it)

Ore 15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta su Sky Sport MotoGP (anche su FormulaPassion.it)

Ore 16.05-16.50, Moto 2, Qualifiche, diretta su Sky Sport MotoGP

Su TV8 la sintesi di tutte e 3 le qualifiche andrà in onda alle ore 18:45.

Domenica 26

Ore 10.00-10.20, Moto 3, Warm Up, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 10.30-10.50, Moto GP, Warm Up, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 11.00-11.20, Moto 2, Warm Up, diretta su Sky Sport MotoGP

Ore 12.20, Moto 3, Gara, diretta su Sky Sport MotoGP, la differita su TV8 alle ore 17

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta su Sky Sport MotoGP (anche su FormulaPassion.it), differita su TV8 alle 18.20.

Ore 15.30, Moto 2, Gara, diretta su Sky Sport MotoGP, la differita su TV8 alle ore 19:30

