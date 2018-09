Governo ultime notizie: Dino Giarrusso incaricato dal sottosegretario all’Istruzione

Vespaio di polemiche per la nomina di Dino Giarrusso come primo membro dello staff del sottosegretario all’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. Giarrusso è conosciuto ai più per il suo trascorso come giornalista del noto programma “Le Iene”. Dino Giarrusso sarà responsabile di un osservatorio sui concorsi nell’università e negli enti di ricerca. Un ruolo non formalmente prescritto ma che, secondo Fioramonti, ben si adatta alle doti investigative di Giarrusso. Nella fattispecie, Giarrusso vigilerebbe sul corretto funzionamento dei concorsi, indagando sulle segnalazioni che perverrebbero al MIUR.

Governo ultime notizie: Dino Giarrusso e quell’inchiesta su Brizzi

Tra le inchieste più recenti del giornalista d’investigazione, troviamo quella che coinvolge il regista nostrano Fausto Brizzi. L’inchiesta di Giarrusso scatenò forti polemiche. Brizzi è stato tagliato fuori dalla scena cinematografica italiana, nonostante la Procura si sia esposto in seguito con un verdetto decisamente distinto: il fatto non sussiste. Giarrusso difese strenuamente l’inchiesta, utilizzando queste parole (rilasciate in un’intervista a Repubblica): “Mi sento come uno che ha avuto il merito di scoperchiare una realtà orribile avendo raccolto le confessioni di 15 ragazze che raccontano fatti veri, incontrovertibili e gravissimi. Sono fatti narrati da testimonianze dirette e mai smentiti.”

Governo ultime notizie: Giarrusso e le molteplici chance con il M5S

Giarrusso fu tra i candidati di spicco del M5S di quest’ultima tornata elettorale. L’ex iena ammise di volersi candidare “senza paracadute”; la tornata elettorale del 4 marzo decretò la gran vittoria dei pentastellati ma per Giarrusso – candidato a uno degli uninominali di Roma (Gianicolense) – non c’è stato nulla da fare. Tuttavia, è arrivata la chiamata – quasi immediata – da parte della Lombardi, regina del M5S Lazio. Per lui, un posto nello staff di comunicazione. A fine aprile, l’ex iena aveva un posto assicurato in via della Pisana, dove si erge il palazzo del Consiglio Regionale. Sono passati pochissimi mesi – il tempo di una lunga estate – e Dino Giarrusso ha ottenuto anche il suo incarico all’interno del MIUR.

È plausibile che l’ex candidato pentastellato decida di fare un passo indietro per il suo impegno su base regionale. Tuttavia, non ci sono ancora dichiarazioni da parte dell’interessato che permettano di intuire la sua decisione.

