Dove vedere Juventus-Bologna in diretta streaming o in TV

La Juventus stellare affronta un traballante Bologna in Juventus-Bologna, turno infrasettimanale di campionato. I bianconeri quest’anno sono partiti per are incetta di trofei. Uno degli obiettivi primari è l’ottavo campionato consecutivo, record assoluto in Serie A. Il Bologna si pone come obiettivo una salvezza tranquilla e anche se l’inizio è stato complicato, ha tutto il tempo di rifarsi. Ma affrontare la Juve a Torino è un compito difficile.

La stella CR7 per vincere tutto

La Juventus non può nascondersi: quest’anno si punta dritti verso la Champions. Consci che il calcio non è una scienza esatta e che la vittoria spesso non arride alla squadra sulla carta più forte, ma che anche la fortuna gioca un ruolo importante. Per metter in bacheca un trofeo che manca da troppi anni, la Juve ha impostato un mercato sontuoso, con gli acquisti di elementi di sicuro valore come Emre Can, Joao Cancelo e il figliol prodigo Leonardo Bonucci. Ma soprattutto è stato l’arrivo di Cristiano Ronaldo a far sognare i tifosi in ottica Champions League. La sua esperienza e il suo immenso talento potrebbero essere fondamentali in questo ennesimo assalto a una coppa che i bianconeri sentono come “maledetta”. Il primo turno europeo ha visto la Juve vittoriosa 2-0 sul campo del Valencia, giocando dal 29′ in 10 per l’espulsione proprio di CR7, che ai più è sembrata incomprensibile. Anche perché l’arbitro Brych non ha punito in analoga maniera interventi ben più gravi di quello del portoghese. In campionato, intanto, la Vecchia Signora si conferma squadra da battere. Juventus-Bologna è vista come un’altra tappa di avvicinamento verso l’ottavo scudetto consecutivo.

Un Bologna traballante che cerca la salvezza

L’anno scorso i felsinei hanno raggiunto l’obiettivo prefisso: una tranquilla salvezza. Quest’anno Juventus-Bologna arriva in un momento complicato per gli emiliani, con una difficoltà ad andare in gol che è forse il principale problema. Un rendimento che ha messo a rischio la permanenza sulla panchina rossoblù di Pippo Inzaghi, peraltro reduce da un ottimo campionato col Venezia in Serie B. Negli ambienti bolognesi si è cominciato a parlare di una sua sostituzione – Guidolin il più accreditato, visti i bei ricordi che ha lasciato fra il 1999 e il 2003 -. Una situazione difficile e inattesa visto che si puntava a un campionato tranquillo. Anche se nel match di Torino le forze in campo saranno con ogni probabilità troppo diverse, il Bologna dovrà fare di tutto per dare segni di reazione. Certo è che anche contro i bianconeri mancherà Pulgar, squalificato per tre giornate, anche se il club felsineo presenterà ricorso.

La diretta di Juventus-Bologna su DAZN

Turno infrasettimanale la sesta giornata di Serie A. Infatti Juventus-Bologna è in programma mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 21.00. La sede dell’incontro è l’Allianz Juventus Stadium di Torino. Il match è un’esclusiva DAZN. La nuova piattaforma di Perform, dopo un avvio carico di problemi che avevano scatenato le proteste degli utenti, sembra aver superato quasi del tutto le criticità. L’abbonamento a DAZN costa 9,99 euro (7,99 per gli abbonati Sky, che potranno vedere DAZN anche tramite il decoder Sky Q) e il primo mese è gratis. E si può recedere da contratto in qualunque momento. Nei contenuti dell’abbonamento sono compresi anche La Liga, la Ligue 1, la Coppa di Lega inglese, la Coppa d’Africa delle Nazioni, la Copa Libertadores, la MLB e la NHL e molti altri eventi sportivi. In mancanza di abbonamento, è interessante notare come in Rete ci siano una quantità di siti che offrono servizi di live streaming delle partite. Non si parla qui di siti illegali, con immagini incerte e audio confuso. Ma di portali di streaming legale che alle immagini in HD uniscono una qualità dello streaming che permette di vedere tutti gli incontri senza interruzioni.

